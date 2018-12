Las trabajadoras del servicio de limpieza contratado por el Hospital irán el día 10 a la huelga indefinida Hospital de León. El motivo estriba en que «la empresa no tiene voluntad de negociar el convenio», según afirman LEONOTICIAS León Domingo, 2 diciembre 2018, 18:06

Las trabajadoras de limpieza de la empresa Onet Iberia Soluciones, que hasta hace un año era Seralia, empresa que gestiona actualmente la limpieza del Complejo Hospitalario de León, anuncian que se pondrán en huelga indefinida a partir del día 10 de diciembre.

El motivo, afirman, es que «el conflicto viene desde hace seis años, cuando se recortaron los derechos de los trabajadores con argumentos que no eran veraces (la crisis) y ahora ante la firma de un nuevo convenio la empresa no quiere reconocer esos derechos perdidos». En la misma línea, aseguran que son derechos «que los trabajadores cedieron hasta el año 2014 y no han recuperado a día de hoy».

Así, después de «casi un año de intentar negociar, producirse cinco serlas sin ningún tipo de acuerdo, no se ve ningún interés de negociación por parte de la empresa».

Por último, explican que «el recorte de derechos repercute en la calidad del servicio, ya que de forma final afecta al ciudadano».