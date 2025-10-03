Un trabajador leonés evita perder su coche y el trabajo al perdonarle 31.700 euros Un juzgado de León ha cancelado la deuda a un vecino de la provincia gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Un juzgado de León ha cancelado 31.700 euros de deuda a un vecino de la provincia gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

La resolución judicial otorga la exoneración de deudas y declara terminado el procedimiento; no cabe recurso. Además, ningún acreedor se opuso.

El afectado (que prefiere mantener el anonimato) atravesó varias dificultades encadenadas: cambio de empleo con meses cobrando solo una parte de su salario, hacerse cargo de los gastos básicos de su madre por motivos de salud, un accidente laboral que redujo su salario y, ya en 2025, el nacimiento de su primer hijo.

Para llegar a fin de mes tuvo que pedir financiación y, con la subida de gastos, entró en insolvencia.

Hoy tiene un trabajo con el que cubre las necesidades de su familia, pero la losa de las deudas acumuladas hacía imposible empezar de cero sin ayuda.

Clave del caso: conserva su coche y mantiene empleo

El empleo actual exige desplazamientos, por lo que necesita el coche a diario. Como la deuda del préstamo era superior al valor del vehículo, el equipo jurídico logró que no tuviera que entregarlo y pudiera seguir trabajando con normalidad.

«La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para dar una salida real a personas y familias en vulnerabilidad económica. No solo perdona deudas cuando hay buena fe; también permite proteger herramientas básicas de trabajo, como un coche imprescindible», explica Natalia Rodríguez Picallo, abogada del bufete colaborador de Reclamaciones Economía Zero.