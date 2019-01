Un total de 1.773 proyectos empresariales leoneses solicitaron ayuda a la Lanzadera Financiera de la Junta durante el 2018 Es la tercera provincia de la comunidad con mayores solicitudes. Esta plataforma impulsada por la Junta concedió 1.500 millones de euros EFE León Lunes, 7 enero 2019, 18:19

La Lanzadera Financiera, el instrumento impulsado por la Junta de Castilla y León para apoyar proyectos empresariales, concedió 1.497,43 millones de euros a lo largo del año 2018 de los 2.142,11 millones de euros correspondientes a un total de 10.331 solicitudes que plantearon, a su vez, una inversión inducida de 4.051 millones de euros con una cifra de empleo actual y previsto de 171.805 puestos.

Concretamente, León fue la tercera provincia de la comunidad en solicitar esta ayuda con el 17,4 por ciento del total, lo que supuso 1.773 solicitudes. El mayor porcentaje de solicitudes se ha registrado en la provincia de Valladolid, con un 23,3 por ciento (2.403)), seguida de Burgos, con el 17,4 por ciento (1.793) y de León. A continuación se sitúan Salamanca, con el 9,8 por ciento (1.016), Palencia (8,1 por ciento, 840 solicitudes), Zamora (6,9 por ciento, 718), Segovia (6,6 por ciento, 679), Ávila (6,3 por ciento, 654) y Soria (4,4 por ciento, 455).

Estos son los principales datos del Informe de situación de la Lanzadera Financiera a fecha de 31 de diciembre de 2018 al que ha tenido acceso Europa Press según el cual este instrumento ha financiado el 69,9 por ciento del importe solicitado con asesoramiento para otro 15,5 por ciento (331,43 millones) con un 2,2 por ciento de solicitudes en estudio por valor de 47,38 millones de euros.

Según este informe, un 4,2 por ciento tiene consideración de no financiado (90,67 millones), otro 3,5 por ciento ha sido desistido (74,34 millones) y un 0,4 por ciento (8,97 millones) se ha declarado no viable mientras que el 4,3 por ciento restante (92,05 millones) corresponde a importe no atendido, comprendido como la diferencia entre la financiación solicitada y la finalmente concedida.

Diferentes tipo de ayudas

La mayoría de las operaciones financiadas por la Lanzadera Finaciera han correspondido a los conceptos de 'Garantías/Avales', con el 26,6 por ciento (398,28 millones), y de 'Bonificación de tipos de interés', con el 20,7 por ciento (310,27 millones), a cargo fundamentalmente de Iberaval y de los programas de colaboración que tiene la Junta con la sociedad de garantía, como ADE Financia.

Por su parte, el 11,2 por ciento de las operaciones financiadas corresponden al concerto 'iniciativa pyme'; el 10,8 por ciento (161,88 millones) fueron subvenciones y el 8,3 por ciento respondió a capital riesgo por un montante de 124,21 millones. Otro 7,9 por ciento (118,20 millones) son préstamos EEFF y un 7,2 por ciento (108,42 millones) préstamos Reindus.

Por sectores, servicios acapara la mayor parte de las solicitudes a la Lanzadera Financiera, con el 22,7 por ciento (2.340), seguido de cerca por los proyectos relacionados con el comercio con el 22,1 por ciento de los casos (2.278). Les siguen los proyectos agroalimentarios, con el 16,7 por ciento (1.724 solicitudes) y la hostelería (9,1 por ciento y 937 solicitudes).

Por conceptos, el 52,2 por ciento de las solicitudes de ayudas a la Lanzadera Financiera fueron para inversión (5.393 en total) y para circulante, con un 45,6 por ciento (4.715 solicitudes), con un 1,4 por ciento para reestructuración (140) y un 0,8 por ciento que suman inversión y circulante (83 solicitudes en total).