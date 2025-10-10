leonoticias - Noticias de León y provincia

Tiendas y supermercados que abrirán en León el lunes 13 de octubre

Las festividad trasladada del domingo 12 de octubre supone el cierre de gran parte de los establecimientos al no ser festivo de apertura

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:15

La jornada del 12 de octubre es una de las marcadas en el calendario de todos los españoles como festivo nacional por tratrarse del Día de la Fiesta Nacional en el país.

En este 2025, al tratarse de un domingo, el festivo se trasladará al lunes 13 de octubre, al menos en el caso de Castilla y León, que se une a Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y Melilla.

Cabe destacar, en todo caso, que este traslado no se llevará a cabo en el resto de comunidades, que vivirán el lunes como un día lectivo más.

En el caso de León, merced a la festividad del lunes que convertirá la jornada en no laborable, existirá un contraste entre los diversos supermercados de la ciudad.

Estos son los supermercados y grandes superficies comerciales que abrirán al público en un festivo que no se encuentra entre los de apertura marcados al inicio del año:

Establecimientos abiertos el lunes 13 de octubre

  • Espacio León (en horario especial de festivo de 12:30 a 00:00, tiendas y supermercado cerrados)

  • León Plaza (Abiertos restaurantes con horario especial de 13:00 a 16:00 y de 20:30 a 00:30 a excepción del gimnasio)

  • Oalma Center (abierto de 9:00 a 22:00)

  • Carrefour Express (abierto de 10:00 a 23:00)

  • Alcampo (abierto de 7:00 a 1:00)

Establecimientos cerrados el lunes 13 de octubre

  • Mercadona (Cerrado domingo y lunes)

  • El Corte Inglés (Cerrado domingo y lunes)

  • Eleclerc (Cerrado domingo y lunes)

  • Eleclerc Express (Cerrado domingo y lunes)

  • Carrefour (Cerrado domingo y lunes)

