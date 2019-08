Terras Gauda reparte 16.000 euros en premios en la 14ª Bienal Internacional de cartelismo Francisco Mantecón Imagen de una edición anterior. Bodegas Terras Gauda repartirá 16.000 euros entre los ganadores: 10.000 euros para el 1º premio y 2.000 para el 2º LEONOTICIAS León Martes, 20 agosto 2019, 11:43

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón llega este año a su 14a edición como uno de los certámenes de mayor prestigio entre la vanguardia artística de los cinco continentes. La bodega llama a la participación a los artistas gráficos de León, que tienen hasta el 30 de septiembre para presentar sus carteles.

Bodegas Terras Gauda repartirá 16.000 euros entre los ganadores: 10.000 euros para el 1º premio y 2.000 para el 2º.

Más de 17.000 carteles de 96 países han participado en las trece ediciones previas: desde Italia, Rusia, China, India, Canadá o México; a Islas Mauricio, Nueva Zelanda o Barbados, entre otros. Una diversidad geográfica reflejada también en su palmarés: artistas y estudios de Japón, Estados Unidos, Alemania o Polonia se han alzado con el máximo galardón del certamen de diseño gráfico de referencia auspiciado por una entidad privada a nivel internacional.

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda 2019 está avalada por el criterio de un jurado de reconocido prestigio: Javier Jaén, diseñador de proyección internacional, ganador de un Laus y autor de trabajos para The New York Times, The Washington Post y National Geographic; Diego Areso, Director de Arte de El País y El País Semanal; y el portugués Miguel Palmeiro, en representación del reconocido estudio United By, ganador de la última edición.

El presidente del Grupo Terras Gauda, José María Fonseca, preside el jurado. Le acompañan el director general, Enrique Costas; Enrique López Veiga, presidente de Autoridad Portuaria de Vigo; Nava Castro, directora de Turismo de Galicia; Pilar Barreiro, viuda de Francisco Mantecón; y Paulino Novo, secretario.