Terras Gauda invita a los diseñadores de gráficos de León a participar en la 14 Bienal Internacional de Cartelismo Concurso Francisco Mantecón El plazo de presentación finalizará el 30 de septiembre y la bodega repartirá 16.000 euros en premios LEONOTICIAS León Miércoles, 26 junio 2019, 18:15

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón llega este año a su 14ª edición, una cita que se ha erigido en uno de los certámenes más reputados entre la comunidad artística de los cinco continentes y para la que la bodega ha invitado a los diseñadores gráficos de León a participar en esta convocatoria, cuyo plazo para presentar las obras finaliza el 30 de septiembre.

Bodegas Terras Gauda repartirá 16.000 euros entre los ganadores, de manera que el primer premio estará dotado con 10.000 euros y se repartirán 2.000 para el primero y segundo accésit y la mención especial.

Más de 17.000 carteles de 96 países de todo el mundo han participado en las trece ediciones anteriores desde Italia, Rusia, China, India, Canadá o México; a Islas Mauricio, Nueva Zelanda o Barbados, entre otros. Una diversidad geográfica reflejada también en su palmarés, con artistas y estudios de Japón, Estados Unidos, Alemania o Polonia que se han alzado con el máximo galardón del certamen de diseño gráfico de mayor relevancia convocado por una entidad privada en el mundo.

El jurado de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda 2019 tendrá como referencia el criterio de profesionales de reconocido prestigio como el diseñador de proyección internacional Javier Jaén, ganador de un Premio Laus y autor de trabajos para The New York Times, The Washington Post y National Geographic y Diego Areso, director de arte de El País y El País Semanal. Junto a ellos, el Premio Nacional de Diseño, Miguel Palmeiro, acudirá en representación del estudio portugués United By, ganador de la última edición del concurso.

El presidente del Grupo Terras Gauda, José María Fonseca, encabezará el jurado acompañado por el director general, Enrique Costas, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, la filóloga y viuda de Francisco Mantecón, Pilar Barreiro, y Paulino Novo, que ejercerá como secretario.

Concurso Turismo de Galicia

Además, en esta ocasión, Turismo de Galicia y Terras Gauda han creado un concurso restringido y vinculante al que exclusivamente podrán presentarse los artistas finalistas y premiados de la 14 edición de la Bienal. Las obras seleccionadas como ganadoras del certamen de Turismo de Galicia, dotado con otros 10.000 euros, serán la imagen promocional de las 'IX y X Jornadas de Puertas Abiertas de las Rutas de los Vinos de Galicia', con el fin de promover a nivel internacional el enoturismo en las bodegas de las cinco DO gallegas, Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra y Valdeorras.

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Vigo, así como de Consellería de Cultura e Turismo a través de la Axencia de Turismo de Galicia.