«Shiva, trae; Shiva, trae»

Ni juzgan ni rechazan. No les importa cómo es la persona y siempre agradecen los gestos. Son los perros, ese eterno mejor amigo del hombre y que son capaces como nadie de facilitar las relaciones sociales.

Alfaem está poniendo en marcha un programa de terapia asistida con perros, quienes regalan todo su cariño a las personas con enfermedades mentales.

Una de las usuarias que ya ha participado de ella es Chari, quien vivió con 'Zuri' una jornada para no olvidar: «Se les puede dar de comer en la manita y te lo cogen, te dan la pata, te van a por las cosas y te las traen; tienen una inteligencia grandísima».

El proyecto pretende ofrecer un carácter lúdico, que el perro rompa con las terapias habituales, a través de diferentes mecánicas, y ejerciendo de facilitador social.

El responsable de EducaDog, Francisco Murillo, cree que el éxito está en la fractura que genera, en la novedad. «El perro no es alguien que te juzga, no te está mirando, no es algo habitual y no es la rutina diaria».

Shiva ha compartido diferentes juegos y actividades con usuarios del centro. Les ha llevado los aros, les ha saludado y les ha llevado a competir y relacionar diferentes conceptos, como procesos del desarrollo de la terapia que se desarrolla en Alfaem.

Alfaem en León

El centro residencial cuenta con 44 personas en servicio de 24 horas y que constantemente realizan actividades. Su gerente, Rosa María Conde, recuerda la necesidad de ofrecerles una asistencia personal y que sus residentes vivan de forma activa. Por su parte, Antoino Silván, ha agradecido el trabajo que se desarrolla por permitir a esas personas con enfermedad mental «integrarse más fácilmente y crecer en la confianza con uno mismo».

Al programa de terapia canina, también suman el programa 'labrar', vinculado a la tierra y plantas, y el de asistencia a hijos de enfermos mentales.