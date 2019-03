Los taxistas leoneses ven lejana la amenaza de las VTC y trabajan en crear un área metropolitana Un momento de la reunión mantenida en el Ayuntamiento de San Marcelo. / Sandra Santos La Federación de Taxistas de la Comunidad se sienta a la mesa en el Ayuntamiento de San Marcelo con el director general de Transportes, Ignacio Santos; y con el concejal del área, Fernando Salguero | 595 taxistas trabajan en la provincia leonesa NACHO BARRIO León Miércoles, 27 marzo 2019, 18:32

La conocida como 'pecera' del viejo Ayuntamiento de San Marcelo en León ha sido este miércoles el escenario de la reunión mantenida entre el Comité Regional de Castilla y León de la Asociación del Taxi, el director general de Transporte, Ignacio Santos; y el concejal del área, Fernando Salguero.

Hasta la reunión llegó la guerra de las VTC, que en territorios como Cataluña han causado ciertos estragos. Sea como fuere, en Castilla y León hay 312 licencias de este tipo, no hay ninguna pendiente y la situación no es la misma que en otras zonas. «No se va a regular un problema que no ha llegado, sólo se intenta que las VTC que existen estén controladas», aseguraba Roberto Merino, presidente del colectivo profesional.

De esta forma, y asegurando que «el miedo es libre», Merino estimó que «a veces el salir a la calle no significa solucionar los problemas, porque en ocasiones es mejor ir a los despachos».

Sobre la cuestión de las VTC, el presidente aseguró que ya existían antes, en lo que denomina como «un servicio de alta gama que no entraba dentro del mercado que tiene el taxi». El problema llegó cuando las últimas licencias concedidas «no iban encaminadas a ese fin».

Al hilo de otros asuntos, los taxistas y la administración trabajan para crear un 'área de prestación conjunta' que incluya a León capital y a los municipios de alrededor, con el que evitar conflictos de competencia entre taxis de distintas localidades. «Los chavales, si van en taxi de madrugada, evitan problemas a un precio muy asequible», defendía Roberto Merino.

Los taxistas llevaron sus demandas al Ayuntamiento de San Marcelo, exaltando que Castilla y León es la única comunidad de España en la que la tarifa del taxi es la misma en todas las provincias. Un total de 2.363 taxis componen el sector en la Comunidad, mientras que en la provincia superan los quinientos.