Todos Sumamos-Creando Inclusión reclama que Educación cumpla con los niños con necesidades especiales Un momento de la visita. El colectivo registró de nuevo una petición en la Dirección Provincial de Educación

Martes, 2 octubre 2018

En la mañana del lunes varias familias de la asociación Todos Sumamos-Creando Inclusión, se han dirigido a la Dirección Provincial de Educación para registrar un escrito pidiendo que los apoyos de especialistas, (PT Y AL) para los niños y niñas con necesidades especiales dentro del aula como marca la ley.

En la reunión que esta asociación tuvo con el director provincial en el mes de febrero, éste se comprometió a enviar una circular a los colegios para que los apoyos se dieran dentro del aula. Según apunta la asociación, «este año no solo no se dan dentro de la clase, además se ha dado la orden de no poner en los dictámenes de escolarización el número de horas que necesita el alumnado con necesidades especiales, con lo cual, las familias no podemos protestar que no se cumplen las horas estipuladas».

En la misma línea manifiestan que ésta «será nuestra primera acción de protesta, desde esta asociación seguiremos presionando para que dejen de ver a nuestros niños y niñas como meros números de una aplicación informática, y se tenga en cuenta las necesidades de manera personalizada, para que todos y todas tengan las mismas oportunidades que el resto del alumnado».