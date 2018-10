Los sindicatos piden a los leoneses «levantar la voz» y «dar un puñetazo en la mesa» ante la situación de la provincia Una de las manifestaciones celebradas en León. / Noelia Brandón Comisiones Obreras y UGT apuntan al Gobierno de Pedro Sánchez, tras 100 días en el cargo, y en las horas previas «al mayor cataclismo en el empleo industrial de León» con la ejecución del ERE de extinción de Vestas RUBÉN FARIÑAS León Martes, 2 octubre 2018, 11:37

Primero fueron los pensionistas, más tarde las mujeres; también tomaron la calle los trabajadores de Vestas y, hace pocos días, fue la sociedad leonesa la que reclamó una solución para la línea de Feve.

Ahora, los sindicatos llaman a salir la calle ante una «situación de emergencia» en la provincia de León y buscan una respuesta social a la falta de políticas industriales por parte de los gobiernos.

Los líderes apuntan al próximo mes como fecha para tomar alguna medida y que la gente «dé un puñetazo encima de la mesa» y empiecen a reivindicar lo que les pertenece. «Que León levante la voz, no en una romería a La Virgen, que no se va a aparecer, pero que los leoneses se den cuenta de que con el silencio no se va a ninguna parte».

Esta es la respuesta de Comisiones Obreras y UGT a una nueva encuesta de empleo, donde las mujeres, los jóvenes y parados de larga duración vuelven a ser los sectores más castigados.

El «mayor cataclismo» en la provincia

Enrique Reguero, secretario provincial de UGT, se dirige al Gobierno de Pedro Sánchez, tras 100 días en el cargo, para que dé soluciones a la situación de aquellas personas en riesgo de exclusión y les ofrezca garantías para poder cotizar y acceder a una futura jubilación.

Todo ello en la víspera de un mes donde la ejecución del ERE de extinción de Vestas dejará el «mayor cataclismo» en el empleo industrial de León, como apuntaba Xosepe Vega, desde CCOO.

«No se ve una construcción de plena creación de empleo ni recuperación importante a la previa de la peor encuesta a comentar nunca», ha denunciado el secretario de la organización sindical en la provincia.

Por todo ello, los sindicatos consideran que ha llegado la hora de «tomar decisiones», movilizar a «una sociedad envejecida, con jóvenes que se tienen que marchar» y reclamar una respuesta masiva de todos los sectores y agentes sociales de la provincia de León.