La Sanidad Pública espera a Mitadiel: «Estuvo con nostros y sabe cómo está todo, otra cosa es que pueda hacer algo» 01:30 Concentración con la que protestó la plataforma. / Sandra Santos La plataforma se concentra a las puertas del Hospital de León para informar y denunciar los recortes que se viven en verano NACHO BARRIO León Viernes, 9 agosto 2019, 13:47

Agosto es un mes especial, también en la sanidad. Con gran parte de la población leonesa de vacaciones, la falta de personal lleva a ciertas carencias en el servicio público sanitario. «Ahora se anulan consultas, como ha pasado en traumatología, se saturar servicios como el de radioterapia o se hacen demasiados kilómetros para una consulta de pediatría, como pasa en el mundo rural», denunciaba este viernes Alberto del Pozo, portavoz de la plataforma por la Sanidad Pública.

Concentrados a las puertas del Hospital de León, el colectivo denunció que «lo grave no es sólo la falta de personal, sino la falta de voluntad política por parte de la administración para contratar e incentivar que los profesionales se queden».

Repartiendo octavillas de denuncia y leyendo un manifiesto, la plataforma reclama que los recortes no afecten a la sanidad llamando a los leoneses a sumarse. El nuevo gobierno autonómico está dando sus primeros pasos, y desde la plataforma lo ven con recelo. «Nosotros tenemos la esperanza de que las cosas cambien, el responsable del Sacyl, Manuel Mitadiel, estuvo en nuestra plataforma y sabe cómo está todo, otra cosa es que tenga maniobrabilidad o margen, que pasa por hacer gestiones presupuestarias», expresó el portavoz.

Sobre la aparición de más personas en listas de espera, Del Pozo señaló que «no nos ha sorprendido porque venimos diciendo desde hace tiempo que las listas están maquilladas, no figuraban aquellos que estaban esperando pero no estaban inscritas, no constaban».

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de León ha tratado la aparición de 9.000 pacientes que no se encontraban dentro de las listas de espera para especialistas o.

Oficialmente, ha afirmado, la demora media es de 80 días y no de 67 como la Junta había asegurado.

A juicio de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, la Junta de Castilla y León es la culpable de la situación en la que se encuentra la sanidad «por sus políticas restrictivas« y por »falta de voluntad política para incentivar que los profesionales se queden en la autonomía« cuando se sabe que hay 1.700 médicos que están tramitando un certificado de idoneidad para ir a trabajar al extranjero.

Las soluciones pasan por una asignación presupuestaria adecuada y por un cambio en las políticas de sanidad, ha zanjado.

El colectivo denuncia que no es tanto falta de profesionales como falta de voluntad política a la hora de ofrecer una sanidad pública de calidad que no favorezca el crecimiento de la sanidad privada.