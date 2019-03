Rodríguez Zapatero, en la 'diana' de Pablo Casado en León Pablo Casado, este domingo en León. / Campillo El candidato a la Presidencia carga contra el que expresidente leonés y lamenta que la historia no haya dado un mejor presidente a León A.C. León Domingo, 31 marzo 2019, 18:33

José Luis Rodríguez Zapatero fue, indirectamente, uno de los grandes protagonistas del acto de precampaña de Pablo Casado protagonizado este domingo en León capital.

Su nombre salió en reiteradas ocasiones durante el discurso de los diferentes dirigentes políticos, incluso superando al hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si bien, fue Pablo Casado el que más contundente se mostró hacia el expresidente leonés. Incluso desde el inicio de su intervención.

«Aquí se presenta un leonés que quiere ser presidente de España -apelando a sus raíces en Matadeón de Los Oteros-. Es cierto que ya hemos tenido un presidente leonés y, aunque las comparaciones son odiosas, con todo lo que ha sido el Reino de León creo que podríamos a ver dado un mejor presidente a la historia democrática de España».

Aunque no fue la única alusión. Casado también cargó contra la nefasta política en materia económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero, acusándole de congelar las pensiones y abocar a España a un rescate que «el PP pudo evitar».

Especialmente crítico también se mostró con la gestión en materia agrícola en Europa. «Parece ser que al señor Zapatero y a la señora Espinosa no les gustaba pasar la noche fuera y su Falcon no aterrizaba de noche. Así que a mitad de la negociación de la PAC se iban y la ganaban los países que no querían que viniesen los fondos para España».

Eso sí y a pesar de la lluvia de críticas que le llovió este domingo al expresidente leonés, Casado advirtió que Pedro Sánchez con su gestión «va a hacer bueno a Zapatero.