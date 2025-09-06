El regreso efímero de los históricos autobuses 'bala de plata' a León El vehículo, propiedad de la empresa Fernández, recorrió la ciudad para despertar la nostalgia de los leoneses

Leonoticias León Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:21 Comenta Compartir

Uno de los autobuses de la histórica empresa Fernández, conocidos como 'balas de plata', recorrió las calles de León con motivo de un evento familiar, con el objetivo de recordar viejos tiempos y despertar la nostalgia de los leoneses.

Se trata de uno de los vehículos que circularon por las carreteras leonesas y nacionales a finales del siglo XX antes de que la empresa se integrara en ALSA en el año 1996. Llama la atención por su color plateado, su silueta inconfundible y la gran historia que alberga.

La aparición del autocar generó un ambiente especial en León, con peatones que levantaban la vista a su paso, conductores que reducían la velocidad para observarlo y familias que explicaban a los más jóvenes la importancia histórica de aquellos vehículos para la ciudad y la provincia.