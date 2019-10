La «rabia serena» de la España Vaciada pide auxilio ante el olvido de políticas rurales en León Una mujer en una concentración por la España Vaciada. / Noelia Brandón Un paro de cinco minutos en ayuntamientos, plazas y sindicatos agrarios refleja la necesidad de un cambio en las políticas y denuncia que «hay cuestiones muy cotidianas que no son un problema en la ciudad pero si en el medio rural» I. SANTOS León Viernes, 4 octubre 2019, 14:05

Suenan las campanas en los pueblos de la provincia. Una llamada que tantas veces los vecinos han escuchado. En este caso, de auxilio, de ayuda y de socorro para no dejar morir el mundo rural.

Múltiples concentraciones en las plazas, ayuntamientos y sedes agrarias o institucionales en las que los vecinos piden soluciones ante la despoblación que vive muchas zonas de España y entre las que no falta la provincia leonesa. Un grito para decir basta a las promesas en campaña electoral y para pedir estrategias a favor de la llamada España Vaciada.

León para cinco minutos en diferentes concentraciones y recuerda al poeta Antonio Machado asegurando que «somos la rabia serena de una España vaciada, que se desangra ante el olvido».

Unas concentraciones iniciadas por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores que ha hecho un llamamiento a sus socios y a todos los alcaldes pedáneos para que las campanas de sus concejos toquen. Una llamada que si ha tenido respuesta.

El manifiesto de la Revuelta por la España Vaciada ha tenido este viernes una petición muy clara «¡Queremos un verdadero Pacto de Estado contra la despoblación, contra la desvertebración territorial de España y contra la creciente desigualdad de oportunidades entre ciudadanos españoles!».

El mundo rural pide ayuda

También los sindicatos agrarios han querido sumarse a esta petición para que el mundo rural pueda estar vivo. Así lo ha manifestado el secretario general de la organización Asaja, José Antonio Turrado en la concentración que han protagonizado todos los trabajadores frente a la sede de León, «necesitamos un medio rural vivo y hoy no es así», lamenta el líder del sindicato agrario que recuerda que «las políticas no piensan en nosotros, no piensan en la gente del medio rural y tenemos que hacer que esto cambie».

«Un medio rural en el que se trate a los vecinos como ciudadanos de primera», porque es muy necesaria la conectividad que anime a instalarse posibles empresas y a mejorar el sector agrícola y ganadero, pero las necesidades son muchas. Así lo ha recordado José Antonio Turrado, pidiendo «que vaya el médico y el ATS por lo menos un día a la semana a nuestros pueblos, porque la gente mayor tiene esas necesidades».

Desde Asaja consideran que las mejoras tecnológicas «están muy bien» pero insiste en que «hay cuestiones muy cotidianas que no son un problema en la ciudad pero si en el medio rural».