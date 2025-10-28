Los quioscos de la Pícara y San Marcos volverán a la vida Un hostelero de la zona del Burgo y una particular serán los adjudicatarios de estas instalaciones para los próximos cuatro años

Rubén Fariñas León Martes, 28 de octubre 2025, 08:11

A la segunda fue la vencida. Tras un primer proceso de licitación que quedó vacante -la única oferta tuvo defecto de forma-, el segundo intento del Ayuntamiento de León ha logrado que hasta cuatro proyectos se interesaran por adquirir uno de los dos quioscos de titularidad municipal en la ciudad.

Cuatro ofertas presentaron propuestas para lograr la concesión demanial para la explotación de actividad privada en los quioscos de la plaza de San Marcos y de la calle Burgo Nuevo -en la plaza Pícara Justina-.

Dos de las solicitudes fueron de particulares y otras dos de empresas vinculadas a negocios hosteleros ubicados en el entorno de uno de estos negocios que salieron a subasta, aunque dos de ellos se quedaron sin opciones al ser excluidas «por no presentar el documento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público» y por un defecto de forma que incluía la oferta económica en el lugar que no correspondía.

En el proyecto de adjudicación se valoraba la incorporación de los criterios de funcionamiento, definición del negocio, modelo de explotación y la propuesta de productos y servicios a prestar, así como el horario. También se pedía una lista de precios y un plan económico-financiero con gastos y estimación de ingresos.

Dos quioscos como opciones

El primer proyecto presentado, para el establecimiento de la plaza de San Marcos, corresponde a una particular que alcanzó una valoración más alta al incluir en su propuesta horarios y una explicación de los productos y servicios a prestar. Además, incrementaba el canon mínimo exigido -1564,20 euros- y lo elevaba hasta los 2.300 euros anuales.

La otra caseta, en la Pícara Justina, ha resultado adjudicado para un hostelero de la zona del Burgo, el cuál también presentó oferta para el de San Marcos aunque obtuvo una menor puntuación. Sobre el que sí ha obtenido la mejor subasta, la oferta de canon ha ascendido hasta 10.001 euros, casi cinco veces más que el mínimo exigido de 2.197,80 euros.