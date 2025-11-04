leonoticias - Noticias de León y provincia

Quiñones niega que se esté «desmantelando» el operativo antiincendios y recalca el «gran dispositivo» de todo el año

Responde así al sindicato CSIF, quien aseguró que pasado el peligro alto de incendios la Junta está prescindiendo de parte de ese operativo

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:31

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, negó hoy que se esté desmantelando el 50 por ciento del operativo antincendios, después de finalizar el período de riesgo alto, como denunció el sindicato CSIF.

El consejero recordó que pasado el verano, y en toda España, «incluidos los efectivos del Gobierno», lo que se hace es «desconectar» los refuerzos que hay durante el período estival, pero eso no es «desmantelar el operativo». «Eso es así en todos los operativos, repito, incluso en los medios aéreos de España, en las propias BRIF», insistió hoy en León a preguntas de los periodistas.

«Sin embargo en Castilla y León hemos dado un paso adelante y hemos publicado ese decreto ley que permitirá a partir del 1 de enero reforzar de tal manera el operativo que no va a haber diferencia en todo el año», recordó, aunque matizó que «ahora mismo, que estamos en noviembre, están, prácticamente, todas las cuadrillas , las estructuras, hay un operativo muy potente que se dimensiona además semanalmente fuera del período de riesgo alto para tener lo necesario. Y tendrá un refuerzo a partir de enero y los 12 meses van a ser iguales», insistió.

Por último recomendó a CSIF «incorporarse a los acuerdos para validar ese importante trabajo de la Junta, con esos decretos que asumen reclamaciones históricas del personal que trabaja en esa materia, la incorporación de la figura del bombero forestal y mejoras en la estructura», finalizó.

