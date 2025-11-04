Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»

Rubén Fariñas León Martes, 4 de noviembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

Un conductor salvaba su vida de puro milagro durante la madrugada de este sábado en León. Su coche se empotraba contra la valla instalada hace un año en la mediana de la N-630, a la altura del estadio Reino de León,

El conductor abandonaba allí su vehículo y en las fotos, compartidas en redes por Bomberos de León, se podía ver cómo un Seat gris quedaba totalmente atravesado por parte de la valla de metal. Posteriormente, el propietario fue localizado, tal y como informó Policía Local, y se le imputa un delito contra la seguridad vial.

El siniestro se produjo contra una separación que fue levantada en noviembre del pasado año. El objetivo de la misma, colocada en la estrecha mediana de este tramo de Fernández Ladreda, era evitar que los viandantes cruzasen esta nacional de cuatro carriles por donde no se debía.

Así lo recoge la exposición de motivos emitida por Policía Local de León, que recomendaba la instalación de la estructura metálica de 115 metros, desde el semáforo del puente hasta la salida del parking del estadio, como «protección peatonal ornamental» ante las quejas emitidas por usuarios y las infracciones que se cometían por invasión de la calzada, suponiendo «un riesgo de atropellos y siniestros». El objetivo era obligar a que los peatones que acudiesen al entorno del estadio, y dejaran sus vehículos en precario al otro lado de la carretera o accedieran al anejo negocio hostelero, cruzaran por el cercano paso de peatones.

Sin embargo, una queja anónima presentada ante el Defensor del Pueblo advertía ya en marzo de este año del «peligro» que suponía esa valla en la mediana de un vial donde los vehículos circulan con regularidad por encima de la velocidad indicada.

En el escrito se señalaba que esta infraestructura «puede provocar mucho daño» al haberse instalado «a la altura del parabrisas de los vehículos, en lugar de más baja», avanzando lo que ahora ocurrió: «Eso significa un cuchillo entrando por la mantequilla, en caso de que un vehículo colisione con ella», insistiendo en que no se cumplía «con ningún tipo de estudio de seguridad vial».

Su queja no fue formalizada, al realizarse a través de correo electrónico y de forma anónima. El Defensor del Pueblo requirió en dos ocasiones que se detallase nombre, apellidos y dirección postal del recurrente ya que no se aceptan quejas anónimas.

El denunciante se ha puesto en contacto con Leonoticias para expresar su «cabreo» tras haber explicado hace meses esta problemática. «Expliqué el problema y mandé fotos, ¿qué más dan los datos personales?», exponía, reiterando que esa valla «no puede quedar a la altura de la cabeza de los que vamos conduciendo» porque se convierten «en una cuchilla».