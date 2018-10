El PP se queda solo en la Diputación para apoyar que la lista más votada gobierne los ayuntamientos Pleno ordinario en la Diputación de León. / A.C. La oposición reprocha la actitud de los populares y plantea abordar un cambio legislativo en la Diputación, que permita la elección directa de los diputados y contabilizar los votos de la provincia y no por partidos judiciales A. CUBILLAS León Miércoles, 31 octubre 2018, 14:14

Pleno en la Diputación de León con la mirada puesta en el plano político nacional. El PP ha sacado adelante en solitario una moción para apoyar la modificación de la ley orgánica del régimen electoral que establezca un sistema doble vuelta en los comicios municipales que garantice que en los ayuntamientos gobierno la lista más votada.

Un punto del día que despertó las críticas de la oposición. El PSOE recordó la moción de censura impulsada por el PP en el ayuntamiento de Chozas de Abajo, permitiendo que una formación con un solo concejal accediera a la Alcaldía, mientras que desde En Común calificaron la propuesta de un pucherazo electoral disfrazado de democracia.

Desde Coalicción por El Bierzo pusieron de ejemplo el Ayuntamiento de Ponferrada, donde a pesar de ostentar la Alcaldía la lista más votada (PP), quién gobierna es la oposición por tener mayoría de votos.

Pero la UPL fue más allá y preguntó al equipo de gobierno por qué no impulsar un cambio de la ley electoral para que la Diputación se elija por votos de la provincia y no por partidos judiciales y para establecer una elección directa de los 25 diputados. «Está claro que no interesa», remarcó Matías Llorente.

Sin embargo, desde el PP se mostraron firmes y reprocharon a la oposición de tener miedo que la voluntad de los ciudadanos se plasme en los ayuntamientos, «boicoteando y dejando sin voz a una gran mayoría de la población». En este punto, el presidente Juan Martínez Majo reiteró su firme convicción de que gobierne la lista más votado, confiando en que lo ocurrido en Chozas no se vuelve a repetir.

La educación, foco de debate

Reproches que se repitieron ante la moción que presentó el PP para garantizar la libertad de elección educativa de las familias que, entre otras, recoge la defensa de los centros concertados, dotándoles a todos ellos de los recursos necesarios para ello.

Una moción que sólo encontró el apoyo del diputado no adscrito Juan Carlos Fernández mientras que la oposición recordó al PP que en 203 de los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León sólo existe educación pública.

De ahí que incidieran en que los esfuerzos de la Diputación de León deben ir encaminados a mantener las escuelas públicas y que estén al día. «Esta moción no pasa ni del Puente Villarente», ironizó Matías Llorente.

Problemas de sanidad

Un pleno de trámite en el que salió a colación la grave situación que atraviesa la atención médica en la provincia de León y que será abordada a partir de la próxima semana en la Comisión Mixta que, según garantizó Majo, contará con la participación de los portavoces de todos los grupos políticos.

En cualquier caso, Majo reconoció que los resultados de esta comisión no van a ser la solución definitiva a todos los problemas. «Ojalá fuese una varita mágica».

En cualquier caso, aseguró que el problema es «real» y, sin restar responsabilidades al consejero, pidió la colaboración de todos para encontrar una solución que no es fácil y que se repite en muchas provincias. Una petición que hizo extensible a los médicos que, según lamentó, no muestra toda la colaboración necesaria.