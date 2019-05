El PSOE pide a Silván que «no eluda su responsabilidad y medie en el conflicto del transporte público» Imagen de un bus urbano en León capital. Los ediles destacan que se trata de un servicio básico que debe prestarse en las mejores condiciones y reclaman una solución pactada LEONOTICIAS León Miércoles, 15 mayo 2019, 18:24

El PSOE reclama al alcalde Antonio Silván que asuma su responsabilidad como regidor y medie en el conflicto del transporte para garantizar que los leoneses reciben el mejor servicio y evitar las consecuencias negativas que los paros tienen para la movilidad en la ciudad.

Los ediles del Grupo Municipal destacan que la situación que vive la concesionaria del transporte municipal exige una solución inmediata para evitar más perjuicios a los leoneses y apuntan que ni Silván ni su concejal de Movilidad pueden eludir esta responsabilidad.

«Independientemente de que se trate de un conflicto laboral es evidente que compete y mucho al Ayuntamiento de León dadas la repercusión que la concesión firmada por el consistorio tiene en los trabajadores. Es necesario, pues, que se pongan todos los medios para acabar lo antes posible con el conflicto cuando además nos consta la flexibilidad de los trabajadores para ceder en aras de una solución rápida», explican los ediles del PSOE.

El Grupo Socialista lamenta que el alcalde y su equipo de gobierno se excuse en el periodo electoral para negarse a recibir, siquiera, a los representantes de los trabajadores de Alesa.

«Tal y como vemos en los medios de comunicación, el equipo de gobierno sigue publicitando actuaciones de gestión intentado poner de manifiesto que la actividad municipal no se ha parado con lo cual no puede ampararse en el proceso electoral para no intentar solventar este conflicto», apuntan.