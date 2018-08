El PSOE no participará del «teatrillo» de Ciudadanos para «sostener la corrupción» en León Los portavoces de Ciudadanos y el PSOE en el Ayuntamiento de León. El portavoz socialista pone la lupa sobre obras que la formación naranja exigió incluir en los presupuestos para aprobarlos y que ahora se investigan en el Caso Enredadera RUBÉN FARIÑAS León Miércoles, 29 agosto 2018, 13:29

No es no. Y en ello se mantiene el Partido Socialista en el Ayuntamiento de León. El PSOE no participará en la comisión de investigación promovida por Ciudadanos para esclarecer los hechos que ponen a la capital en el foco de la Operación Enredadera.

Así de contundente se ha vuelto a mostrar el portavoz socialista, quien mantiene que «no vamos a participar del teatrillo» de Ciudadanos para no apoyar la moción de censura que el PSOE propuso.

José Antonio Diez cree que la formación naranja «ampara y sostiene la corrupción y a un alcalde sin ética», por lo que demuestra los valores políticos de cada uno.

«Que no se pongan nerviosos porque no participemos», ha ironizado el concejal del Grupo Municipal Socialista, ya que de la misma forma sí estarán pendientes de lo que ocurra en la comisión. Además, ha vuelto a instar a que la investigación se realice de forma abierta al público y con acceso a los medios de comunicación.

El portavoz del PSOE se ha permitido hacer una recomendación a Ciudadanos:«Si se dedicaran más trabajar que a hacer campaña por Astorga algo más solucionarían».

Y también ha apuntado ha apuntado a las obras que fueron incluidas por la formación naranja en los presupuestos como condición para apoyarlos y que ahora están siendo investigadas. «En las piscinas del Hispánico, hay una conversación en el informe entre López Benito y los cabecillas de la trama donde el concejal asegura que tiene que preguntar a Ciudadanos».

Por último, Diez cree que será Ciudadanos quien tenga que dar explicaciones a miles y miles de leoneses que les han votado de por qué «apoyan la corrupción y una comisión con poca honradez».