El PSOE recuerda a Silván que no puede mantener en el anonimato del mecenas de las luces de Ordoño José Antonio Diez recuerda que cualquier patrocinio o donación a una administración tiene que ser público A.C. León Jueves, 17 enero 2019, 13:59

La polémica en torno a las luces de Navidad de León capital sigue trayendo cola, tras el recurso del Tarcyl, el retraso sin precedentes del encendido o el elevado coste de las iluminarias.

Diez días después de que finalizarán los festejos, el equipo de gobierno no sólo parece haberse olvidado de apagar las luces de la Plaza Mayor sino que aún mantiene oculto quién financió las luces de Ordoño II.

Ni tan si quiera el PSOE ha sido capaz de obtener un nombre. El PP insiste en su anonimato. «El concejal del área Eduardo Tocino insiste en que quieren seguir en el anonimato», señaló el portavoz municipal José Antonio Diez.

Anonimato que, según recordó, no existe en una donación o patrocinio a las administraciones. «Otra cosa es que no quiera hacer publicidad pero el nombre debe ser público. Para ello está la lucha contra el blanqueo de los capitales, no puede ser que no se sepa cómo llegan», remarcó Diez.

Por último, el socialista confió en que de «alguna manera» se pueda conocer finalmente la identidad de quién iluminó Ordoño durante las Navidades.