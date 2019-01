El PSOE y Juventudes Socialistas reclaman ajustes en las líneas de autobús urbano de León José Manuel Rubio y José Antonio Diez. Los socialistas exigen medidas de incentivación y mejora del transporte público LEONOTICIAS León Lunes, 21 enero 2019, 11:31

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, y el secretario general de Juventudes Socialistas, José Manuel Rubio, reclaman un «ajuste urgente» de las líneas de bus en la ciudad para ajustarlas lo máximo posible a la demanda actual, y «solventar las graves deficiencias que padecen los usuarios habituales del transporte público en León».

Los representantes socialistas denuncian que «las quejas por retrasos en algunas líneas, falta de información en las paradas y en los propios autobuses y pocas frecuencias los fines de semana son las quejas más comunes de los usuarios».

Los responsables socialistas piden que, fundamentalmente, «las líneas de acceso a la Universidad y el Hospital se reajusten tanto en itinerarios como en horarios para adecuarse más a la demanda de los usuarios que sufren demoras derivadas de los largos recorridos y padecen desajustes horarios que no se señalan en las paradas». «Además recuerdan que, durante los fines de semana, apenas hay frecuencias de enlace con los centros comerciales ya que los dos buses que hacen la línea solapan horario y prácticamente todo el recorrido», añaden.

Todas estas deficiencias, explican, «desaniman al uso del transporte urbano y generan muchos problemas». «Con la modificación de las líneas de autobuses, la reducción de frecuencias y la transformación de las líneas 7 y 9 en circulares se han generado más problemas que beneficio. Los retrasos son continuos y son una muestra más de la nefasta gestión que desarrolla el Partido Popular en el Ayuntamiento de León. Su falta de capacidad no solventar los problemas, genera otros problemas y agrava los existentes», explica José Antonio Diez.

José Manuel Rubio, Secretario General de JSE-León, recuerda que «los estudiantes de la Universidad de León que no están empadronados en la capital, no puede solicitar la tarjeta de transporte estudiantil, lo que supone la imposibilidad para disfrutar de las ventajas de la tarifa de estudiantes. Tampoco puede acceder al servicio de préstamo de bicicletas porque desde el PP no han querido implantar un sistema preciso para ellos, como ha reclamado en varias ocasiones el Grupo Socialistas».

Los representantes de Juventudes y el PSOE recuerdan que «gracias a una propuesta del Grupo Municipal del PSOE, las y los menores de catorce años disfrutan de la gratuidad del transporte público de la ciudad suponiendo un alivio económico a cientos de familias y, a su vez, una potenciación del uso del transporte público y creando una cultura de uso del transporte colectivo que puede tener éxito a medio y largo plazo para aumentar el número de viajeros del bus. Por ello, piden más medidas de ahorro para las familias y de incentivación del uso del transporte público».