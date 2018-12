El PSOE exige al PP medidas contra la desatención médica en los centros de salud de la capital Centro de salud de Armunia. El portavoz José Antonio Diez destaca que se están dando citas con dos meses de retraso LEONOTICIAS León Lunes, 17 diciembre 2018, 11:07

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León exige al Partido Popular «medidas urgentes y constantes» para atajar los problemas de «desatención médica» en los centros de salud de la capital, «donde la carencia de profesionales y la falta de planificación de los responsables sanitarios están llevando a demoras de dos meses en las citas con los médicos».

El portavoz socialista, José Antonio Diez, subraya que la situación «no es nueva» pero si «cada vez más grave y apunta la situación del ambulatorio donde algunas citas solicitadas hoy para consulta con el pediatra se están cursando para febrero». «No puede haber una negligencia mayor que no atender los problemas básicos de los leoneses y el nivel de desatención y demora al que hemos llegado en este momento no deriva de una situación puntual sino de una cicatera, injusta y arbitraria política de la Junta que ha dejado hace mucho tiempo de priorizar en la asistencia a los leoneses», destaca el también secretario general del PSOE de la ciudad de León.

Diez apunta que «solo la dedicación de los profesionales, que cubren las bajas y vacaciones de sus compañeros, permite que no nos encontremos ante un grave problema de salud pero recalca que no es solución obligar a los pacientes a desplazarse, demorar sus diagnósticos o colapsar otros servicios».

El portavoz socialista recuerda que «la carencia de profesionales no es un problema puntual, es una denuncia reiterada de los leoneses que no se ha afrontado desde la Consejería de Sanidad, más preocupada por campañas propagandísticas sobre si mismos y su imagen que por la atención idónea». A este respecto, Diez recuerda que León es la provincia «con más personas en listas de espera para asistencia diagnóstica y quirúrgica y con más demora de espera para una intervención». «Como ocurre en todos los sectores, la provincia de León no ha recibido nunca atención en igual cuantía ni al mismo tiempo que otras provincia. Eso ha ido creando un déficit de recursos que se agrava constantemente», asegura.

Por ello, Diez reclama al PP de León que afronte la solución para la carencia de profesionales ya, «profesionales que han de ser contratados en la Sanidad pública, y que deje de buscar parches vía conciertos que solo benefician a empresas privadas».