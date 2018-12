El PSOE denuncia la pérdida de las ayudas para la red wifi en León por la «desidia municipal» Diez insta al Ayuntamiento a intentarlo de nuevo y bien para las próximas convocatorias LEONOTICIAS León Jueves, 13 diciembre 2018, 11:14

El Grupo Municipal Socialista denuncia que, tal y como se advirtió, el Ayuntamiento ha quedado fuera de la concesión de bonos para la instalación de wifi en León «debido, una vez más, a la negligencia del equipo de gobierno a la hora de cursar la petición». Diez insta al Ayuntamiento a preparar bien la convocatoria del próximo año para que no suceda como en este ejercicio y «lleguemos tarde a la petición y perdamos unos fondos que tan necesarios son dada la desidia del PP municipal».

Diez recuerda que cuando se reclamó y se advirtió de la necesidad de presentar esa solicitud, el Equipo de Gobierno respondió con un pantallazo de la pre-inscripción en la página de las ayudas que reflejaba unas fechas que no coincidían con las marcadas para la petición pero nunca se ofreció la documentación de la presentación oficial de la solicitud. «La resolución de las ayudas confirma que el PP no hizo las cosas bien o no tan diligentemente como había indicado ya que estas ayudas se han concedido por orden de petición», recalca el portavoz socialista.

En todo caso, la realidad es que León ha quedo excluida del listado de las primeras ayudas de la Unión Europea a través de la convocatoria wifi4u que suponían bonos de 15.000 euros para poner en marcha redes inalámbricas de acceso a internet. De este modo, León sigue sin contar con una red efectiva de puntos de accesos gratuitos a la red.

Diez precisó que es lamentable que en 2018 la ciudad siga sin contar con una red wifi pese a los continuos anuncios del alcalde de su deseo de convertir León en un polo de nuevas tecnologías. «La imagen que damos, lamentablemente, es la de una ciudad atrasada que no es capaz de poner en marcha los mínimos servicios tecnológicos pese a esos anuncios, la concesión de subvenciones poco claras para la puesta en marcha una wifi de ciudad y al continuo gasto en servicios y sistemas informáticos», recalca Diez.