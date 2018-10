El PSOE denuncia la «ineptitud» de Silván y su socio Ciudadanos por ejecutar el 10% de las inversiones José Antonio Diez, portavoz del PSOE. / Sandra Santos José Antonio Diez asevera que León necesita que su alcalde «se vaya ya de aquí» porque solo le ha creado «problemas por sus conversaciones en una trama de corrupción» RUBÉN FARIÑAS León Miércoles, 3 octubre 2018, 12:55

El Partido Socialista ha vuelto a poner en cuestión la capacidad de Antonio Silván y sus socios de gobierno para gestionar una ciudad como León.

El portavoz del grupo municipal denuncia que en doce meses el alcalde no haya podido ejecutar «ni el 10% de las inversiones previstas», algo que se ha repetido durante toda el mandato. «Para Silván, doce meses no es suficiente para un presupuesto y no son capaces de ejecutar las inversiones previstas».

Todo el dinero presupuestado y que no se ejecute pasará a amortizar la deuda del Ayuntamiento de León, algo que lleva ocurriendo «en los cuatro últimos años, con inversiones sin ejecutar en la ciudad y lo que ha supuesto una pérdida de mantenimiento, inversión y futuro debido a la ineptitud del alcalde y sus socios».

De los 17 contratos importantes en ejecución, siete están destinados a colegios y el que mayor cuantía tiene destinada es para gestionar la publicidad institucional. El resto, y dejando de lado el Palacio de Exposiciones, que contaba con una partida de 7,2 millones de euros; no se ha llevado a cabo ni un 10% de los 11 millones previstos.

114 contratos menores activados

Según José Antonio Diez, el interventor ya avanza que no será posible activar nuevas inversiones y el líder socialista espera una retahíla de contratos menores para subsanarlo. «El Ayuntamiento de León tiene activados 114 contratos menores de gestión básica, que no sirve para nada, para el futuro ni en mejoras en los barrios y el equipamiento de la ciudad».

Según el portavoz, León se ha convertido en una ciudad «incapaz de invertir, dejada y abandonada que no podrá recuperar su lustre».

Diez califica a Silván y a Ciudadanos como «los peores gestores posibles, por su ineptitud», y cree que la capital necesita que el alcalde se vaya ya de aquí porque solo ha creado problemas por sus conversaciones con Ulibarri, en la Operación Enredadera.