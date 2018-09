El PSOE denuncia el estado del barrio La Lastra y exige actuaciones de mantenimiento Los concejales socialistas han visitado el barrio para constatar «las deficiencias en áreas verdes y limpieza» LEONOTICIAS León Viernes, 14 septiembre 2018, 12:33

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Diez, destaca la falta de mantenimiento general del barrio de La Lastra que denuncian los vecinos y que afecta a todas las áreas comunes del barrio en las que, explica, no se llevan a cabo con la debida diligencias las tareas de limpieza y mantenimiento.

Diez denuncia el «estado de abandono» de las calles de La Lastra, «una situación que se repite año tras año y que ha generado ya múltiples quejas de los vecinos residentes en la zona, por la falta de actuaciones en el mantenimiento que genera que la vegetación invada las aceras y los parques, la suciedad se haya adueñado de todas las áreas comunes y no se lleven a cabo tareas básicas de limpieza con la periodicidad recomendada».

Diez subrayó «como especialmente importante la falta de zonas de juego adecuadas para los menores ya que las existentes no cumplen con los niveles mínimos de seguridad e higiene exigidas para este uso». «No es de recibo que ningún parque infantil disponga de suelo amortiguado y tengan, por ejemplo, guijarros en las áreas de toboganes. Además no hay sombras para el uso del parque durante la jornada», explica.

Los vecinos reclaman «la dotación de zonas deportivas con canastas y porterías que permitan a los menores jugar y que completen los jardines existentes y que se vallen las zonas de esparcimiento canino para evitar el acceso de perros sin control a las mismas zonas específicas para niños». Además reclaman «un cuidado especial de las parcelas municipales ubicadas en el barrio como las anejas al depósito de vehículos que presentan un estado lamentable».

Los concejales socialistas transmitirán todas estas quejas a la Comisión Informativa de Quejas y Participación Ciudadana, «donde se pone de manifiesto el mal estado general de la ciudad y la falta de acción del Equipo de Antonio Silván para hacer frente a las necesidades de los vecinos».