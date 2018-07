El PSOE denuncia las deficiencias de la avenida Ordoño II antes de su apertura Imagen de Javier Diez en Ordoño II Diez destaca la necesidad de solventar problemas tras la inversión de 429.000 euros y los ocho meses de cortes de tráfico LEONOTICIAS DIARIO León Lunes, 23 julio 2018, 11:53

José Antonio Diez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, denuncia las importantes deficiencias que presenta, a tres días de su apertura, el asfalto de la avenida Ordoño II que confirma la mala gestión de esta obra por parte del alcalde Antonio Silván y su equipo.

Diez precisa que es «Ilógico que una obra en la que se ha invertido casi medio millón de euros y más de ocho meses de trabajos presente deficiencias graves antes incluso de su puesta en servicio, grietas que recorren toda la avenida y que confirman los inconvenientes para todos los leoneses por la falta de resolución del aparcamiento genera en toda la calle».

Diez explicó que desde Guzmán hasta Alfonso V, en apenas cien metros de trazado, el asfalto de la avenida presenta cuatro importantes grietas que recorren toda la calle. Unos desperfecto que aparecen antes incluso de que el tráfico discurra por la calle por lo que no es muy aventurado vaticinar que el asfalto se deteriorará en unas semanas.

El portavoz socialista indica que es necesario resolver todos estos problemas en la urbanización para que los leoneses no tengamos que pagar esta obra de nuevo. «Todos vamos a pagar la incapacidad del alcalde y su equipo que no solo han hecho una obra costosa sino que no han resuelto ningún problema de urbanización ni movilidad. Además de haber perjudicado durante meses a los comerciantes que han sufrido un plazo incomprensible para una obra menor», explicó Diez que precisó que desde el Grupo Municipal Socialista esperamos que antes de poner en servicio la obra se resuelvan estas deficiencias y se concluya la obra en las mejores condiciones.