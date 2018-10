El PSOE denuncia que el anuncio de inversión en limpieza en León no es más que «electoralismo barato» Silván presenta las nuevas máquinas de limpieza. Diez apunta que la «publicidad» del alcalde pretende ocultar el incumplimiento sistemático del acuerdo de municipalización de la limpieza LEONOTICIAS Miércoles, 10 octubre 2018, 10:20

Los leoneses han elevado un récord histórico de quejas, las más habituales contra los servicios de Limpieza y Jardines lo que confirma, explica el portavoz socialista José Antonio Diez, que «la ciudad nunca ha presentado peores condiciones, tras toda una legislatura de abandono».

«No solo las cifras confirman lo mal que está funcionando el servicio de limpieza sino que la imagen que da la ciudad y que tienen ciudadanos y visitantes lo ratifican. El PP lleva años incumpliendo el acuerdo de municipalización de la limpieza en el que se preveía unas inversiones anuales en maquinaria y personal que no se están contemplando ni ejecutando en los presupuestos, por lo que el anuncio de ayer no va a representar un cambio, sino un pequeño apaño para un servicio que está colapsado y que se hace con claro interés partidista ante la proximidad de las elecciones y no con una vocación de reforzar un servicio que es una competencia básica del Ayuntamiento», explica José Antonio Diez.

Según los socialistas, el acuerdo de municipalización de limpieza, firmado por el anterior gobierno del Partido Popular, preveía la inversión de un millón y medio de euros anuales para maquinaria del servicio y el mantenimiento del personal. «Ninguna de las condiciones se ha cumplido durante los últimos siete años de gobierno del PP, por lo que el servicio se ha resentido y, como consecuencia de esta cicatería presupuestaria, la imagen y la limpieza de la ciudad no puede ser peor, es más, nunca ha estado tan mal» explica Diez.

Desde el PSOE aplaudimos el primer paso dado ayer por el alcalde de realizar esta pequeña inversión que aliviará en una pequeña parte a un servicio abandonado, que durante esta legislatura ha llegado a tener todas las barredoras estropeadas, por poner solo un ejemplo, «pero mucho nos tememos que se trate más de un guiño electoralista a nueve meses de los comicios municipales que una voluntad real de mejorar el servicio», explica.