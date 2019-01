El PSOE critica «la dejadez y las mentiras» de Margarita Torres con los Centros de Interpretación Imagen del Palacio del Conde Luna, centro de interpretación. / Noelia Brandón La edil socialista Evelia Fernández asegura que el Ayuntamiento está abandonando los Centros de Interpretación que «no cumplen los requisitos» para ser museos por «la dejadez de la concejala» I. SANTOS León Viernes, 11 enero 2019, 14:38

Los centros de interpretación de León ni son museos ni van camino de serlo. Así lo ha denunciado Evelia Fernández, edil socialista, quien acusa al actual equipo de gobierno de mentir a los leoneses. Hace años que la concejala de cultura del Ayuntamiento leonés se comprometió a convertir estos centros en museos, pero cerca del final de la legislatura no se encuentran incluídos en ninguna red museística de la comunidad.

«Estos centro no cumplen los requisitos para ser museos, necesitan de un plan de seguridad que no se da en ninguno de ellos», critica Evelia Fernández.

Desde el Psoe denuncian que se debe presentar una memoria de gestión como centro de interpretación, que el Ayuntamiento ni siquiera cumple. Tampoco aparecen en la web del consistorio leonés y la dejación de funciones en cada uno de los centros es cada vez mayor.

Evelina asegura que todo ello tiene una misma responsable: «la concejala ha eludido sus obligaciones en cultura y patrimonio utilizando además al Ayuntamiento de León para sus promociones personales».

Los socialistas lamentan que un centros que fueron proyectados como una ventana al exterior de la cultura y la historia de León han quedado en la nada.

Las faltas en los centros

Evelina lamenta la situación de cada uno de los centro, y la promoción del consistorio con notas de presa como las visitas que «no se pueden comprobar porque no presenta los datos ni en la Comisión de Cultura». El Centro de las Tres Culturas «ya lo era cuando se abrió y ahora solo se puede visitar por las mañana». La socialista critica que no puede ser un centro de recepción a los peregrinos y no abrir ni los fines de semana ni por las tardes.

Por otra parte, La Casona tiene «una gran falta de promoción y una gestión caótica que no cumple para nada con las expectativas que ellos generaron hace años». Desde el PSOE también han criticado que el Palacio Conde Luna «ha sido vaciado de contenido y las actividades vinculadas al Reino ya no existen».