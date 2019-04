El PSOE afirma que un documento oficial confirma la paralización del contrato municipal de servidores informáticos José Antonio Diez. El portavoz socialista, José Antonio Diez, asegura que esto es un muestra más de «la incapacidad de Silván para dirigir el Ayuntamiento de León» LEONOTICIAS León Sábado, 13 abril 2019, 12:40

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León asegura, con el documento oficial colgado en la sede electrónica del propio consistorio, que «el PP miente al negar la paralización del contrato de los servidores informáticos».«Esta mentira confirma la incapacidad de Silván para seguir dirigiendo el Ayuntamiento», afirma el portavoz del PSOE, José Antonio Diez.

«Es muy grave que los tribunales tengan que enmendar una y otra vez las carencias de la gestión del PP pero aún es casi más peligroso que ante la evidencia de esta circunstancia el equipo de Gobierno opte por la mentira y por el insulto antes de afrontar la realidad. Están totalmente inhabilitados para la gestión; toda su tarea ha sido cuestionada pero no solo por la ciudadanía sino también por los tribunales que han demostrado en varias ocasiones el incumplimiento de la ley», precisa Diez.

El portavoz del PSOE municipal recordó que los tribunales «han paralizado seis procedimientos de adjudicación de contratos del equipo de Silván pero también han obligado a rectificar tres adjudicaciones, algunos tan importantes como el servicio de teleasistencia, la gestión de la grúa o la adquisición de material para vehículos por valor de casi 500.000 euros». «También el Ayuntamiento ha sido obligado a corregir pliegos y desistir de adjudicaciones previstas algunas de contratos como el de la iluminación de más de 20 millones de euros que pretendían entregar sin cumplir la normativa a la Sociedad pública que Silván creo como consejero», recalca.

Documento sobre la suspensión del Tarcyl.

Además, añadió el portavoz socialista, «un juzgado está investigando una veintena de expedientes administrativos del Ayuntamiento y la propia Junta multó al consistorio por incumplir la normativa de contratación para los guías de León Romano». «Un historial que debería avergonzar a Antonio Silván a su equipo y debería hacerles pedir perdón en lugar de actuar como gallos malheridos y atacar con mentiras y falsedades», explicó Diez.

El PSOE replicó al concejal de Hacienda que aseguró que la situación del aparcamiento subterráneo de Ordoño «está arreglada» y aseguró que «los tribunales han indicado que debe declararse la nulidad de la adjudicación porque la empresa no cumplió con las condiciones de la adjudicación y adeuda más de 1,2 millones a los leoneses y, además, no se han realizado las obras imprescindible que los técnicos pusieron como condición para la readjudicación. Estará arreglado para el PP y para el concejal de Hacienda pero desde luego no para los leoneses».