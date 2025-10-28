leonoticias - Noticias de León y provincia

La presidenta autonómica de Nuevas Generaciones, Andrea Ballesteros, se reúne con jóvenes del PP de León. Peio García

La presidenta autonómica de Nuevas Generaciones afirma que la gestión del PP es «buena para los jóvenes»

Andrea Ballesteros anima a los jóvenes 'populares' leoneses a ser «parte activa de la precampaña» y a «trasladar los mensajes del PP» a través de las redes sociales

León

Martes, 28 de octubre 2025, 19:55

La presidenta autonómica de Nuevas Generaciones, Andrea Ballesteros, mantuvo un encuentro con jóvenes del PP de León, a los que trasladó que la gestión desarrollada por el Partido Popular en Castilla y León es «buena para los jóvenes» en «muchos ámbitos y niveles», entre los que destacó la vivienda, los servicios sociales, la educación o la sanidad.

Un día después de que Alfonso Fernández Mañueco iniciara la precampaña electoral de cara a los comicios autonómicos del mes de marzo, Andrea Ballesteros viajó a la capital de León pasa ejercer de «correa de transmisión» de la «buena gestión» del PPCyL a los jóvenes de Nuevas Generaciones de León, a los que resaltó la «importancia de la actividad diaria de la organización».

Por este motivo, animó a la juventud del PP leonés a «ser parte activa en la precampaña» mediante «el traslado de los mensajes del PP», sobre todo en las redes sociales, al ser «muy importantes para la gente de entre 18 y 30 años».

Ballesteros fue recibida en la sede de los 'populares' leoneses por el presidente de Nuevas Generaciones de León, Alejandro Barrera, y el presidente del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aprovechó la ocasión para recordar que las elecciones autonómicas están «a la vuelta de la esquina», por lo que «la maquinaria del partido tiene que estar engrasada».

Con ese objetivo se nombró, tal y como recordó Suárez-Quiñones, a la comisión gestora del Partido Popular en la provincia y para lo mismo apostó por «el refuerzo de la presencia de los jóvenes en la difusión de los mensajes y, especialmente, de las políticas en materia de vivienda y de los muchos apoyos para los jóvenes».

