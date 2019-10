CCOO denuncia que la fatiga mata: el transporte de mercancías en León sufrió 153 accidentes en 2018 Luis Villares y Santos Jiménez durante la rueda de prensa. / Sandra Santos Comisiones Obreras llama a los trabajadores a tomar conciencia «ante las empresas buzón, el falseo de tacógrafos y las jornadas eternas» en el sector del transporte de mercancías | El sindicato llevará a cabo un 'corte simbólico' en la frontera entre Salamanca y Portugal el próximo día 22, en una jornada denominada 'La fatiga mata' NACHO BARRIO León Miércoles, 16 octubre 2019, 11:27

La precariedad, según Comisiones Obreras, va sobre ruedas. Además, el sindicato asegura que ésta acaba derivando en fatiga, y ésta a su vez en la muerte.

Los transportistas de mercancías se enfrentan a una coyuntura laboral complicada. Con las empresas-buzón (que desarrollan su labor en España a pesar de estar afincadas en paises de la Europa del Este), el falseo de tacógrafos y las «jornadas infinitas», el sindicato ve necesaria la conciencia de los trabajadores para acabar con una situación ante la que también miran a Europa.

Por este motivo, Comisiones Obreras llevará a cabo un corte de carreteras simbólico el próximo día 22 en la frontera entre Salamanca y Portugal, con el que denunciar que la fatiga, mata.

«No hay trabajo tan visible como el del transporte de mercancías, pero sin embargo se desconocen las condiciones de trabajo», lamentaba Santos Jiménez, secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. El sindicato repartirá propaganda el día 22 en León con el objetivo de que «cosas como la conciliación laboral puedan ser una realidad».

Situación particular

Precisamente la realidad es la que no acompaña. Solo en 2018 el sindicato señala que se produjeron 153 accidentes en la provincia, con cinco fallecidos en total. «Si no estuviéramos en la Unión Europea la regulación no hubiera llegado nunca en España y aún así es insuficiente», apuntaba Jiménez, que confía en que se lleven a cabo medidas como que una vez al mes el trabajador vaya a su lugar de residencia o que el descanso semanal de 45 horas no se pueda realizar en la cabina del camión.

Preocupan, y mucho, las empresas buzón. «Pagan menos impuestos pero toda la actividad la realizan en España, se trata de una competencia desleal insoportable».

El convenio afecta a cerca de mil trabajadores en León «aunque esto no incluye a los autónomos, que son un montón, ni a los que les regula un convenio de empresa», señaló Luis Villares, secretario del Sector de Carreteras de Castilla y León.

Los transportistas de mercancias llaman a tomar conciencia de que la precariedad lleva al peligro en nuestras carreteras.