El PP presenta alegaciones contra la ordenanza de movilidad: «Es una chapuza» La zona de bajas emisiones, medidas para las personas con movilidad y su inclusión en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible conforman el esqueleto de estas alegaciones

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha presentado una serie de alegaciones a la ordenanza municipal de movilidad, que fue aprobada incialmente en el mes de junio en el ayuntamiento de la capital leonesa.

David Fernández, portavoz del PP, recuerda que esta ordenanza, que incluye la zona de bajas emisiones (ZBE), ha sido recurrida por su formación basándose en tres pilares.

El primero de ellos es «la modificación de la zona de bajas emisiones». «Esta ordenanza está viciada de nulidad desde el momento en que el alcalde, en una acción improvisada y chapucera, decidió caprichosamente la delimitación de la zbe y realizó primero las actuaciones en las calles y posteriormente aprobó el proyecto y la ordenanza. Una chapuza que ya el TSJ declaró ilegal tras el recurso del PP, sacándole los colores al señor Díez, y que ha traído graves problemas de tráfico a los leoneses, que hoy tienen un tráfico más lento y emplean más tiempo y más dinero en aparcar en su ciudad», ha expresado.

Por otro lado, el portavoz municipal del PP también ha incidido en la capacidad de mejora de la ordenanza en lo relativo al articulado relativo a las personas con movilidad reducida. «Proponemos casi una decena de alegaciones que faciliten la movilidad a estas personas de acuerdo a los planteamientos que recoge la normativa estatal y que la ordenanza inicial no recogía», expone.

Otras medidas

Por último, plantea su introducción en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) del municipio de León. «Y es que, en un nuevo ejemplo de cómo una ordenanza tan importante como ésta ha sido tramitada a la carrera y sin ningún diálogo, la inclusión de la zona de bajas emisiones en el PIMUS de León se aprobó el Junta de Gobierno Local celebrada la semana antes de la aprobación de la ordenanza. Nosotros entendemos que esta modificación debería haber sido llevada a Pleno y, por tanto, que hay un claro defecto de forma en su tramitación. Por situaciones similares, los TSJ de otras comunidades autónomas han declarado nulas zbe de otras ciudades», sostiene.

David Fernández añade que esta ordenanza «perjudica a los leoneses, tanto a vecinos como al sector del comercio, y además se ha realizado con poca transparencia y poco diálogo a pesar de afectar gravemente a la vida de miles de vecinos. Una veleidad más del alcalde a costa de los leoneses».