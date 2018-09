La popular leonesa Ester Muñoz reclama a la ministra Delgado su dimisión «por mentir» Esther Muñoz. «Usted no hizo nada, no hace nada, y no hará nada, porque todo forma parte de un plan para mantenerse en el poder a cambio de romper nuestra nación», ha asegurado LEONOTICIAS León Martes, 25 septiembre 2018, 20:43

La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la leonesa Ester Muñoz, ha exigido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, su dimisión por su inacción frente al independentismo catalán.

«Usted no hizo nada, no hace nada, y no hará nada, porque todo forma parte de un plan para mantenerse en el poder a cambio de romper nuestra nación», ha replicado la senadora a la ministra durante la Sesión de Control al Gobierno.

Ester Muñoz ha iniciado su intervención recordando a la ministra Delgado que mintió cuando dijo que defendían al juez Llarena, como ya demostró la senadora hace dos semanas en la anterior Sesión de Control. «Mintió – ha continuado- cuando dijo que no tenía ninguna relación personal o profesional con Villarejo, y ayer mismo ya ha reconocido al menos tres encuentros».

Así, la senadora popular la ha dejado claro a la ministra que «va de titular en titular y de rectificación en auto-rectificación». Y ha añadido que no le va a pedir que explique qué entiende por «maricón», sin embargo, admita que «hoy todas las asociaciones LGTBI piden su dimisión y, como sabrá, esta misma tarde usted va a ser reprobada por esta cámara».

Moción de censura

En este punto de la intervención, Ester Muñoz ha recalcado que la moción de censura de Pedro Sánchez tenía un objetivo claro: «Romper nuestro país, algo que ni siquiera han disimulado».

A continuación, la ha recriminado que no hizo nada por el juez LLarena; no hizo nada ante las injerencias de la Justicia belga en nuestra Justicia; no hizo nada cuando el Ministro Borrell dijo que Cataluña era una nación y que prefería que los golpistas presos estuvieran en libertad condicional; y no hizo nada cuando el presidente del Gobierno ha dicho, desde Canadá, que hay que dejar la vía judicial y empezar a hablar de política».

«Por ello, señora Delgado ha mentido. Dimita usted antes de que sea cesada

si tiene algo de dignidad», ha finalizado.