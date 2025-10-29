Los ponferradinos son más 'fit' que los de la capital Un estudio sitúa a León como una de las ciudades con menos condiciones saludables de entre las más importantes del país | En el límite provincial está uno de los municipios más en forma

Rubén Fariñas León Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:15

Teruel, Pollença y Lugo son las tres ciudades donde la gente es más saludable de toda España. En el lado contrario se encuentran Avilés, Parla y Arrecife, como los menos 'fit' del país.

Esos son los datos del estudio elaborado por Zava, un servicio médico en línea, que ha identificado a las ciudades más saludables y activas de entre las 240 más importantes. Todo ello después de septiembre, el mes en el que muchos optan por un cambio de tendencia.

La investigación incluye comercios que ofrecen comida saludable y los que venden comida rápida, el número de parques, los centros deportivos o zonas para nadar, así como rutas para caminar y la calidad del aire.

La provincia de León tiene recogidas a sus dos principales ciudades en este ranking y ambas no salen demasiado bien paradas. Eso sí, Ponferrada está un paso por delante de León a nivel saludable.

Ponferrada se acerca al 7 y León no pasa del 6,4

Según el estudio, Ponferrada ocupa el puesto 138 de la clasificación de 240 ciudades. El análisis recoge que existen, por cada 10.000 habitantes en la capital berciana, un total de 11,9 parques, además de 95,6 centros deportivos y 3 espacios para nadar. Si hablamos de la alimentación, y siguiendo el resultado por cada 10.000 habitantes, hay nueve comercios de comida saludable por los 26,5 de comida rápida.

La calidad del aire de los ponferradinos es de 39 y su puntuación final alcanza el 6,93 de nota.

En cuanto a León capital, el informe la coloca en el puesto 180, casi en el vagón de cola junto a otras ciudades poco saludables, obteniendo una nota total de 6,4.

La ciudad dispone de 36 parques, 5,9 gimnasios y 27,5 zonas para nadar por cada 10.000 habitantes, apuntan. Y están algo mejor en alimentación que los vecinos bercianos, obteniendo 8,2 comercios saludables por los 16,8 de comida rápida en la misma proporción de habitantes. Su calidad del aire es inferior a la de Ponferrada al alcanzar el índice 50.

Los datos de San Andrés, aunque no aparece en el ranking, serían los siguientes: 154 parques, 16 gimnasios, 250 piscinas, dos rutas, 16 negocios saludables y 19 de comida rápida para una puntuación total de 6,61.

Otras ciudades cercanas

Hay un municipio limítrofe con la provincia de León que se encuentra entre los más saludables del país. Se trata de Benavente, en el puesto 6, con una gran calidad del aire y un bajo ratio de negocios poco saludables.

Otras localidades de Castilla y León que aparecen en los puestos elevados son: Miranda de Ebro (16), Zamora (19), Soria (24) o Burgos (26). En el lado contrario, siendo la última de todas León, también aparecen Ávila (167) y Valladolid (149), por detrás de Ponferrada.