Policías locales de León comparten experiencias para formarse mejor en actuaciones con grandes concentraciones El consejero de Medio Ambiente clausura un curso enmarcado en un programa transfronterizo sobre emergencias financiado por la Unión Europea

Leonoticias León Martes, 4 de noviembre 2025, 15:28 Comenta Compartir

Policías locales de la ciudad de León y agentes llegados desde Portugal se sumaron este 3 y 4 de noviembre al Curso de formación sobre concentraciones humanas, impartido en León, con el objetivo de mejorar su intervención en este tipo de aglomeraciones.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue el encargado de clausurar este curso que «se enmarca en un programa más amplio, europeo, que tenemos la Junta de Castilla y León junto a una región de Portugal, para intercambiar experiencias y aprender, fundamentalmente, de las emergencias», dijo.

La idea es intercambiar información y sacar experiencias positivas «para abordar esas grandes concentraciones de personas que algunas son previstas y planificadas y otras son imprevistas y a las que tienen que reaccionar las policías locales y las fuerzas de seguridad», continuó el consejero, poniendo como ejemplo lo ocurrido en Madrid con la cantante Rosalía, cuando se concentró una gran multitud sin que estuviera planificado.

Planificación

«Hay que saber comportarse ante una planificación ordenada, como un festival, y otra imprevisible, como esta», añadió.

Suárez-Quiñones explicó que el curso ha contado con grandes expertos, además de los propios agentes, ya que participaron un miembro del Ministerio Fiscal, un criminólogo o un periodista, entre otros.

«Ha sido curso muy complejo, donde se habló de las técnicas, los instrumentos, las últimas tecnologías en materia de gestión de este tipo de concentraciones, de cómo actuar cuando derivan en una emergencia, en una posible catástrofe, de cómo se organizan elementos sanitarios. En definitiva, un completo panorama de actuaciones que hay que tener en cuenta», insistió.

Por último alabó a la Policía Local de León, «de las más formadas e importantes de Castilla y León y por eso pensamos que era adecuado hacer el curso aquí», concluyó.