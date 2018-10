La Policía Nacional 'ensaya' un ataque terrorista y radical en el centro comercial Carrefour de León Efectivos policiales durante un operativo. En la práctica se desplegarán diversas unidades policiales despliegan sus efectivos para neutralizar al atacante de los clientes del establecimiento comercial en un simulacro Jueves, 18 octubre 2018, 13:20

Será sobre las once de la noche y en ese momento los leoneses comenzarán a escuchar sirenas y un amplio despliegue policial en la zona de Carrefour León. Se trata de un simulacro.

La Policía Nacional ha planificado para la próxima noche un simulacro de un incidente 'Amok', (en malayo significa «atacar o matar con ira ciega»), en las instalaciones del centro comercial Carrefour.

Ante un incidente Amok se requiere una actuación rápida y efectiva para frenar y neutralizar el ataque del agresor o agresores cuyo objetivo es causar el mayor número de víctimas posibles, de manera fría y calculada, en el menor tiempo.

La Policía Nacional ante incidentes de esta naturaleza activa un protocolo antiterrorista que da órdenes claras y contundentes de cómo actuar con los terroristas, en el que, «cada segundo cuenta» ya que los ataques no suelen durar mucho para evitar que lleguen Unidades Especiales, por lo que prácticamente la totalidad de los policías nacionales que patrullan las calles de las principales ciudades españolas han sido formados específicamente como primer interviniente en incidentes de este tipo.

El simulacro recrea un ataque a varios clientes en el interior del establecimiento comercial por parte de una persona joven que sin motivación alguna y de forma sorpresiva e inesperada arremete con un machete a cuantas personas se encuentra en los diferentes pasillos, causando lesiones de gravedad a alguna de ellas. Cuando es requerido por efectivos policiales para que deponga su actitud no solo no lo hace si no que continúa con las agresiones e intenta huir del lugar tras deshacerse de una pequeña mochila que porta.

La intervención de dotaciones «Z» del Grupo de Atención al Ciudadano constatan la realidad de los hechos e inician las operaciones para neutralizar al atacante al igual que sendos equipos de la Unidad de Prevención y Reacción que llegan al lugar, consiguiendo éstos reducir y detener y asegurar al agresor.

Asegurada la zona por la posible existencia de explosivos en la mochila abandonada, con la intervención de Guías Caninos y equipo TEDAX-NRBQ se confirma que contiene explosivos, procediendo a su neutralización y retirada para garantizar la seguridad.

Con la asistencia inicial y evacuación de los heridos para su atención por personal facultativo se dará por finalizado este simulacro en el que participan la Jefatura Superior de Castilla y León, la Unidad de Guías Caninos, de la Comisaría Provincial de León, el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, el equipo TEDAX-NRBQ de la Brigada Provincial de Información y la Brigada Provincial de Policía Científica.

El operativo será presenciado por el Subdelegado del Gobierno en León, así como el Jefe Superior de Policía de Castilla y León, y otras autoridades civiles y militares.

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración prestada por la dirección del establecimiento comercial Carrefour posibilitando la práctica de este simulacro.