La Policía Local inicia una campaña especial de vigilancia y control de furgonetas en el municipio Durante esta semana, hasta este jueves, 29 de noviembre, la Jefatura Provincial de Tráfico, en colaboración con la Policía Local de León LEONOTICIAS León Lunes, 26 noviembre 2018, 11:26

Los agentes de la Unidad de Tráfico de la Policía Local (UTRAFIC) han comenzado este lunes, 26 de noviembre, una campaña especial de control en las furgonetas en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico. La campaña se realizará hasta el jueves. Los objetivos de la campaña son la inspección de furgonetas con origen o destino en la ciudad respecto de la vigencia y validez de las autorizaciones y documentos así como de las condiciones de seguridad de estos vehículos a través de la Tarjetas de Inspección Técnica y de una inspección directa; y comprobar las autorizaciones administrativas, tanto del vehículo como del propio conductor.

Conducir una furgoneta no es lo mismo que conducir un turismo. Sus características dinámicas y de utilización hacen que tanto su conducción como su accidentalidad sea diferente. Estos vehículos suelen ser utilizados para transporte rápido de mercancías a cortas distancias, sobre todo en el ámbito urbano. El estilo de conducción de algunos de estos vehículos se aproxima más al de un turismo que al de un vehículo pesado de transporte de mercancías.

La normativa aplicable a los vehículos pesados de transporte de mercancías no lo es a los vehículos ligeros como son las furgonetas. El peso total de estos vehículos es 2 o 3 veces más elevado que el de un turismo, hecho que afecta a la conducción y no siempre se tiene en cuenta. Además del peso, la correcta sujeción de la carga es vital en caso de accidente, tanto para la persona que ocasiona el accidente como para los ocupantes de los otros vehículos implicados.

Pese a que el 68% del parque de vehículos en España son turismos, el transporte de mercancías (camiones y furgonetas) tiene un peso importante en lo que a seguridad vial se refiere, ya que representa el segundo tipo de vehículos más numeroso que circula por nuestras carreteras (15% del total del parque) y están implicados en el 15% de los accidentes con víctimas ocurridos en el año 2017.

Este dato lleva a la Dirección General de Tráfico a poner en marcha esta campaña en la que colabora el Ayuntamiento de León. Durante una semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como el resto de policías autonómicas y locales que se sumen a la campaña, controlan aspectos tales como la velocidad a la que circulan, el exceso de peso, los defectos técnicos del vehículo, la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la utilización del teléfono móvil, etc.

Los resultados de las últimas campañas de vigilancia y control, realizadas conjuntamente sobre camiones y furgonetas, fueron los que se muestran en el siguiente cuadro.

Según el informe realizado por la Fundación Línea Directa 'Furgonetas en la carretera: ¿un riesgo para la seguridad vial? Análisis y evolución de su siniestralidad (2011-2015)', los accidentes con furgonetas se disparon en los últimos cinco años con un incremento de un 41% y casi 1.000 muertos. Posibles razones: gran número de autónomos que hay en España (3,1 millones), el boom del comercio electrónico y el aumento de automovilistas que alquilan una furgoneta sin tener preparación.

El perfil del conductor de furgonetas accidentado: hombre, de entre 35 y 45 años, que viaja solo y conduce una furgoneta vieja. El accidente más común en furgonetas ocurre por distracciones y en alcance trasero contra turismo. Y es que los automovilistas no están preparados para coger una furgoneta de forma ocasional. El 81% no conoce la forma más segura de colocar la carga y el 75% no sabe los límites de velocidad.