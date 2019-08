Podemos León cree que se debería apostar por revitalizar el tejido industrial y no construir otro centro comercial Imagen de Nicanor Pastrana, concejal en León por Podemos. La construcción del centro comercial 'La Granja' puede suponer la creación de 400 puestos de trabajo pero la formación morada quiere «más de 400 puestos nuevos, de calidad» LEONOTICIAS León Viernes, 30 agosto 2019, 18:12

Se anuncia la construcción de un nuevo centro comercial, prometen unos 400 puestos de trabajo en un León, que según Podemos, está «cada vez más vacío». «Mientras las nuevas construcciones copan titulares, el paseo por el centro y los barrios sigue lleno de carteles de 'se vende', casas tapiadas y locales que demuestran que León sigue muriendo pese a las promesas de mejores tiempos venideros», señalan.

«La dedicación exclusiva de esta ciudad de cara al sector servicios y hostelería nos ha traído a donde nos encontramos, trabajos precarios en un municipio más de la España vaciada».

Desde la formación morada expresan que «debemos apostar por revitalizar los barrios y el tejido industrial en lugar de caer otra vez en la construcción y espacios que solo mutilan al pequeño comercio, garantizar que pueda ser habitable y que incluso nuestras mujeres de más de 45 años dispongan del trabajo digno que merecen, solo de esta forma deberíamos llenar los titulares y no con grandes promesas que no traen más que polvo».

«Queremos más de 400 puestos nuevos, de calidad y no un posible centro comercial más con locales vacíos como ya ocurre en los otros dos que tenemos en el municipio. Por si el hecho de la nueva construcción no fuera poco por sí solo, el actual consistorio parece un gobierno de continuidad, recordemos que el PP realizó un pleno extraordinario para conceder la licencia de obras in extremis justo antes de las elecciones», apunta Podemos.

«Una nueva obra que además ha incumplido los protocolos de actuación tal y como exponen las voluntarias de la protectora de animales y plantas que han tenido que sacar a los perros que allí se encontraban sin ayuda por parte de la policía o el ayuntamiento», sentencian.