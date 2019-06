El plazo de inscripción para las actividades de mayores de octubre de 2019 a mayo de 2020 se abre el 3 de junio Una participante en la pasada edición de este programa. El programa fomenta actividades de animación socio-comunitaria para la población general y mayores de 65 años | Son talleres de manualidades, encuadernación, yoga, fotografía, inglés, pintura al óleo, coro, aulas de memoria, gestión de emociones y música LEONOTICIAS León Sábado, 1 junio 2019, 10:38

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales abre el próximo lunes el plazo de inscripción del Programa de Desarrollo Comunitario 2019-2020, para participar en las actividades programadas dentro del área de Promoción del Envejecimiento Activo y Promoción. El plazo de inscripción finalizará el próximo 6 de junio.

Son talleres dirigidos a población general y mayores de 65 años de la población de León que se desarrollarán durante los meses de octubre de 2019 a mayo de 2020, tales como gestión de emociones, yoga, aula de cultura, música activa, memoria, coro, inglés, fotografía, encuadernación y pintura al óleo. En estas actividades participan más de 1.100 personas.

El objetivo de este programa es facilitar a las personas mayores medios y estrategias personales de permitan optimizar sus capacidades en la esfera física y psíquica, así como alcanzar un nivel adecuado de interacción y desenvolvimiento en su entorno. En el Programa de Desarrollo Comunitario también se enmarcan los bailes sociales, las actividades de Carnaval, el programa específico de 'Ocio activo', los Huertos de ocio de La Candamia'.

El horario de inscripción para participar en el próximo curso de los talleres es 9.00 a 12.00 horas, en los Centros Sociales Municipales. Centro Social Municipal Padre Isla. C/ Padre Isla, 57 A; Centro Social Municipal Mariano Andrés. C/ Frontón nº 7; Centro Social Municipal El Crucero. C/ Avda. La Magdalena nº 1; Centro Social de Mayores Puente Castro. C/ La Flecha s/n. y el Centro Social Municipal Canseco. C/ Fraga Iribarne, 3.

Podrá inscribirse cualquier persona, teniendo preferencia las personas empadronadas en el Ayuntamiento de León con más de un año de antigüedad.

El sorteo se realizará el día 6 de junio a las 14.00 horas en el Centro Social Municipal de Padre Isla. Las listas de las personas admitidas quedarán expuestas el día 10 de junio a las 13.00 horas en los Centros de Mayores y en los Centros Municipales. La formalización de matrícula, se realizará del 18 al 21 de junio en horario de 9.00 a 13.00 horas, en los centros de inscripción. En caso de que las personas admitidas no formalizaran el pago durante estos días, se cubrirá la baja con la lista de espera.

El inicio de las actividades será el día 1 de octubre de 2019, finalizando el 29 de mayo de 2020.