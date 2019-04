La plantilla de Itevelesa inicia movilizaciones en las estaciones de ITV por el desacuerdo en el convenio el 22 de abril Los trabajadores de Itevelesa comienza movilizaciones. Al primer día de huelga en Castilla y León se sumarán más actos reivindicativos el 23 de abril en Villalar, el 26 de abril y el 27 de abril ICAL León Viernes, 12 abril 2019, 14:11

La plantilla de Itevelesa iniciará el 22 de abril las movilizaciones en las estaciones de ITV por el desacuerdo en el convenio entre el comité intercentros y la concesionaria de la mayor parte de estas instalaciones en la región, escenificado aún más el pasado10 de abril en el Serla. «Ante la intransigencia de la empresa, la parte social ha determinado iniciar una serie de movilizaciones con la intención de revertir la postura del Grupo», explicaron desde CCOO.

El lunes 22 de abril será un día completo de huelga para las unidades móviles y estaciones fijas de apertura discontinua de esta empresa en la Comunidad, mientras que para el resto de los centros está previsto que durante esa jornada se produzcan paros parciales. Habrá más actos reivindicativos el 23 de abril en Villalar, Día de la Comunidad; el viernes día 26 de abril; y el sábado día 27 de abril.

Las movilizaciones, según CCOO, están diseñada, de forma sostenible en el tiempo e irán aumentando su intensidad en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. En principio, habrá tres fases, con diez convocatorias que se irán registrando semanalmente. En la primera convocatoria las estaciones grupos d y e, estaciones fijas de apertura discontinua y unidades móviles, harán un día completo de huelga el 22 de abril. Las estaciones grupos a-b-c, estaciones que no sean fijas de apertura discontinua y unidades móviles, es decir, resto de las estaciones, llevarán a cabo paros parciales los próximos días 22 y 26 de abril.

En cuanto al personal que tiene la jornada continuada, durante el turno de mañana el paro parcial consistirá en adelantar la hora de salida del personal en tres horas. «Es decir, el personal del turno de mañana saldrá tres horas antes al horario de salida de la jornada establecida por la empresa. En cuanto al turno de tarde de la jornada continuada, el paro parcial consistirá en adelantar la hora de salida del personal en tres horas, mientras el personal de turno de tarde saldrá tres horas antes al horario de salida de la jornada establecida por la empresa», concretó el sindicato.

Asimismo, para el personal con jornada partida, el paro parcial consistirá en la eliminación del horario de la tarde en este turno. Por tanto, en función del centro, la duración exacta del paro parcial para el personal afectado estará comprendida entre las 2 horas y 37 minutos y las cuatro horas. En cuanto a los paros parciales el 27 de abril consistirán en adelantar la hora de salida del personal en tres horas. Es decir, el personal que ese día trabaje saldrá tres horas antes del horario establecido por la empresa.

Ante el 23 de abril, Fiesta de la Comunidad en Villalar de los Comuneros (Valladolid), desde el comité intercentros se anima a toda la plantilla a que acuda hasta allí para reforzar nuestra presencia reivindicativa en esta cita multitudinaria.

Desacuerdo con la empresa

Durante el acto en el Serla, la empresa realizó una propuesta consistente en reabrir la negociación sobre el incremento salarial y posibles , apuntó CCOO; «compensaciones económicas», siempre ligadas a una mejora de la productividad de la plantilla. Evidentemente, esta propuesta ha sido rechazada por la representación legal de los trabajadores (RLT) por diferentes motivos.

«Consideramos que con el planteamiento de la empresa no se garantiza la compensación salarial pretendida por la RLT, porque del trabajador o trabajadora no depende de la mayor o menor afluencia de vehículos. Además, el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, en el anexo IV (Requisitos que deben cumplir por las estaciones ITV), dentro del apartado B (Requisitos de calidad del servicio de inspección). Y el B.2, se indica que la remuneración de los inspectores no dependerá del número de vehículos inspeccionados, o de los resultados de las inspecciones técnicas. Por tanto, se podría poner en cuestión la garantía del servicio», señaló del comité de empresa

La representación de la plantilla insistió en que existen muchas fórmulas para la recuperación de los salarios y del poder adquisitivo. «Ya hemos planteado fórmulas factibles, que pueden ir desde una recuperación inmediata de ese poder adquisitivo, partiendo desde una tabla salarial actualizada con los IPC de los últimos cuatro años, hasta una recuperación en diferido, basada en la aplicación de una compensación anual durante la vigencia del convenio. No obstante, hay más cuestiones pendientes y de gran importancia que las salariales como el Plan de Carrera, asuntos en materia de la Seguridad y Salud, la jornada anual, etc.», manifestó.

Finalmante, para solicitar el apoyo de las diferentes administraciones públicas, el comité intercentros del Grupo Itevelesa en Castilla y León ha logrado una cita con responsables de Industria de la Junta de Castilla y León para el próximo martes,16 de abril, a las 10 de la mañana en la sede del Serla en Valladolid.