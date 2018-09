El Plan Estratégico para León desata la crítica de la oposición por «no aportar nada» y costar 100.000 euros Sacar provecho al Camino de Santiago, una de las propuestas del Plan. El PSOE asegura que «para este viaje no hacían falta estas alforjas», León Despierta ve un pago excesivo y la UPL asegura que lo apuntado en el mismo «es una película» J.C. León Miércoles, 26 septiembre 2018, 14:51

El Plan Estratégico para León planteado por el equipo de Gobierno de la capital y resultante de un estudio de la firma Deloitte cuyo coste final ha superado los 100.000 euros no convence a la oposición municipal.

No lo hace porque, según han remarcado 24 horas después de su presentación no ofrece planteamientos, ni proyectos, y tampoco aporta soluciones concretas para los problemas de la ciudad.

El Plan Estratégico León presenta un Plan de líneas gruesas para «creer en nosotros mismos»

La visión pesimista sobre el Plan y su difícil utilidad práctica es evidente para la oposición municipal. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ya ha advertido que «para este viaje no hacían falta estas alforjas».

A pesar de reconocer que desde su partido se ha realizado «una primera lectura somera» el portavoz municipal del PSOE reconoce que esencialmente el Plan recoge asuntos «de los que se ha hablado en muchas ocasiones».

«Parece que no es una sorpresa hablar de la despoblación cuando hemos denunciado en innumerables ocasiones desde el PSOE que cada año se van 1.500 jóvenes de León. En innumerables ocasiones hemos hablado de Torneros como elemento logístico clave, aunque en el Plan se habla más del Torneros que ve el alcalde y no del que pedimos desde el PSOE, la protección del patrimonio, las TIC. En fin, son cosas que están dichas y redichas», ha recordado Diez.

El edil socialista también ha denunciado que en el Plan Estratégico no concluye nada nuevo: «No veo que este plan estratégico sea algo que nos dé líneas maestras. No aporta nada nuevo. Me parece que el plan es poco fiable incluso concluyendo que plantea proyectos que ya deberían estar hechos y se ha pasado el plazo y no está».

Más críticas

Para León Despierta el Plan Estratégico planteado por Deloitte llega asumiendo «un pago excesivo» a una empresa que «se han limitado a hacer consultas con agentes sociales».

Además de todo ello Oscar Fuentes incide en que el plan previsto es a «ocho años, lo que supone muy poco tiempo. Esperemos que no sea un plan que salga solo en prensa y luego se quede en el olvido».

Fuentes ha insistido en que este plan no debe estar monopolizado por PP y Cs sino que debe ser abierto y alcanzar a todos los grupos en presente y futuro.

La UPL ve el Plan «una película»

Mucho más duro en sus críticas ha sido Eduardo López Sendino. El Plan, a juicio de los leonesistas, es una «película» en la que se han invertido «nada menos que 100.883,75 euros, a la mayor gloria de la empresa Deloitte, para que al final nos cuenten una auténtica película de la que todos ya éramos conocedores».

La UPL recuerda que no se precisaba un gasto tan elevado «para que se nos venga a decir de la necesidad de la integración de Feve, necesidad del cierre de las rondas, y que León es un nodo logístico que precisa del desarrollo del polígono de Torneros como grandes descubrimientos de esa empresa en infraestructuras».

Y es que para los leonesistas Deloitte recurre a obviedades como «consolidar la gastronomía de la ciudad y aprovechar las oportunidades del Camino de Santiago en turismo, por ejemplo, o la necesaria digitalización del ayuntamiento y reducción de la burocracia en cuanto al funcionamiento interno del ayuntamiento, así como otros grandes descubrimientos como la promoción y dinamización del suelo industrial existente».

En definitiva este Plan Estratégico presentado «no resulta más que un cúmulo de obviedades que todos los leoneses conocemos y que, insistimos, no ha supuesto más que un gasto que se demuestra absolutamente inútil y que encima se nos presenta a bombo y platillo cuando para hacer lo que se ha hecho solamente hay que escuchar a los leoneses y tomar las debidas medidas, sin gastar esos 100.000 euros, como es la reivindicación del polígono de Torneros que reiteradamente desde UPL y otros grupos políticos se ha solicitado, pero que el alcalde Silván cuando estaba de consejero de Fomento siempre torpedeó y ahora como alcalde no reivindica».

«La despoblación de la ciudad, la pérdida de actividad económica y el nulo atractivo para los jóvenes es algo que desde UPL llevamos denunciando desde hace años pero que ahora auténticos iluminados de Deloitte nos vienen a presentar como si han descubierto la pólvora para la ciudad de León», también remarca la UPL.