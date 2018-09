UPL pide la rebaja del IVA de la luz al 4% por tratarse de un bien de primera necesidad Los leonesistas opinan que el mprecio de la electricidad no se encuentre solo en manos de las compañías eléctricas Los leonesistas reclaman una oficina interadministraciones para la solicitud de ayudas de cualquier tipo LEONOTICIAS León Lunes, 24 septiembre 2018, 12:11

La UPL pide que se rebaje del IVA de la luz al 4% por tratarse de un bien de primera necesidad. «No somos insensibles a esta situación que está llevando a muchas familias al dramático dilema entre pagar el recibo de la electricidad o comer, por lo que, si bien nos congratulamos de la actual rebaja, no por ello dejamos de exigir al gobierno del Partido Socialista que estudie la rebaja del IVA que grava la electricidad nada menos que con el IVA del 21%, cuando la electricidad como bien de primera necesidad no debería estar gravado más que con el 4% de IVA reducido», expresan desde las filas de la UPL, quienes además añaden que «se deben estudiar las medidas correctoras para que la electricidad no encuentre su precio solo en manos de las compañías eléctricas y de unos parámetros de cálculo que se han demostrado insuficientes para la contención del precio final que satisfacen los consumidores».

Estas declaraciones llegan después de que el Gobierno haya anunciado la suspensión del impuesto de la electricidad del 7% a la generación eléctrica aprobado en 2012 por el gobierno del Partido Popular, con la pretensión de rebajar la factura eléctrica de los ciudadanos.

Por otra parte la propia ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, anunció recientemente que se prorroga hasta octubre la posibilidad de solicitar el 'bono social de la luz', constatando que muchas de las familias que podían solicitarlo todavía no lo han hecho hasta la fecha. Desde UPL solicitan que «en la concatenación y solapamiento de administraciones se llegue a un consenso entre Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y los ministerios para la creación en las capitales de provincia y ciudades importantes de una oficina única de atención al ciudadano donde se informe y se puedan presentar las solicitudes para cualquier tipo de ayuda, sea municipal, autonómica o estatal de cualquier naturaleza y que así evite a los ciudadanos un peregrinar por administraciones para conseguir una ayuda».