UPL pide al Banco Santander que rectifique por utilizar el término «castellanoleonés» Campaña publicitaria del Banco Santander. Los leonesistas consideran un «desprecio» esta campaña publicitaria y creen que con ella «no se invita al aprecio» por la entidad bancaria LEONOTICIAS León Lunes, 14 octubre 2019, 12:19

El Banco de Santander ha iniciado una campaña publicitaria denominada 'Orgullo de Castilla y León' que ha suscitado la crítica de la UPL, ya que en dichos anuncios se califica a los habitantes de la comunidad como «castellanoleoneses».

«Parece increíble que en una entidad bancaria de origen cántabro y que lleva a gala el nombre de su propia capital de la autonomía uniprovincial, desprecie de modo tan flagrante a los leoneses que por propia identidad de Región nos sentimos leoneses y nunca castellanos y menos castellanoleoneses, término ininteligible que resulta impropio de una entidad bancaria que pretende el arraigo en la Región Leonesa», denuncian desde UPL.

La formación leonesista afirma que esta campaña publicitaria «no invita al aprecio y apego» y destacan que «es evidente» que la idea «no ha nacido precisamente desde León, cuando las últimas noticias son todo lo contrario a lo que pretende su propia publicidad, dado que el cierre de 26 oficinas y la baja de 50 trabajadores e incluso el anunciado cierre antes de fin de año de más sucursales, desde luego no invita al aprecio y apego de esta entidad bancaria».

Desde UPL exigen al Banco Santander que deje de «ningunear a la Región Leonesa». «No pretendan implantar un orgullo ficticio hacia una comunidad en la que no nos sentimos integrados y mucho menos, orgullosos, no solo por el ninguneo de nuestra propia identidad, sino también por los agravios cometidos en todos los años desde su constitución. Exigimos que dejen de utilizar términos como 'castellanoleonés', que no son más que un invento carente de soporte jurídico y fáctico, además de ofensivo para la identidad leonesa», sostienen.