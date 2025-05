Los peligros de Onlyfans: «Muestra, incluso, cómo violar, y lo ven niños desde los seis años»

Dani González León Jueves, 29 de mayo 2025, 20:04 Comenta Compartir

¿Un espacio para el empoderamiento o un red social a vigilar? La jurista e integrante de la Federación de Mujeres Jóvenes Laura Selena Báez ha ofrecido este jueves en el ILC de León la conferencia titulada 'Onlyfans, un espacio blanqueado del sexo', organizada por la asociación Flora Tristán que cumple 50 años.

Báez explicaba a leonoticias que los jóvenes están aprendiendo, a través de estas plataformas, «conductas sexuales poco apropiadas, incluso aprenden a violar» a través de la pornografía explícita en estas redes sociales: «Muestran modelos tóxicos de sexualidad, violentos y cómo se cosifica a la mujer».

En este sentido, ha explicado que se está provocando «adicción» entre los jóvenes varones, que llegan a empezar a consumir este tipo de contenido «a los 6 y 8 años». «Es clave la educación sexual y políticas públicas que atiendan a esa violencia sexual y afectiva», expone Báez.

Cómo combatirlo

Porque, insiste esta jurista, no sólo se trata de «prevenir» la violencia, si no también de instaurar mecanismos para «atender» a las mujeres víctimas de estas situaciones: «Los centros de atención 24 horas deberían poder atender la violencia sexual digital, pero los profesionales no están preparados para ellos y se encuentran con algo nuevo que avanza a un ritmo vertiginoso».

La sala Región del ILC presentó una asistencia alta a esta conferencia organizada por la asociación Flora Tristán.

Otra medida que propone Báez, después de «años» de estudio de este fenómeno son los «controles de acceso» a estas plataformas. «Partimos de la base de que, en nuestra opinión, no deberían existir. Pero no defendemos el abolicionismo, por lo que pedimos que se limite el acceso a los menores», explica.

Y es que niños «desde los seis años» acceden a este contenido, «muchas veces sin buscarlo, porque el algoritmo detecta que son un público nuevo y se lo muestra y, a partir de ahí, comienzan a consumirlo». «Tenemos un gran reto por delante», ha concluido.