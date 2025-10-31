leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del lugar donde se ha producido el suceso. R. F.

Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León

El suceso se ha producido alrededor de las 20:28 horas de este viernes en el cruce entre la calle Sancho el Gordo y la avenida Palencia

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:16

Una pelea en la tarde de este viernes 31 de octubre ha obligado a intervenir a la Policía en el centro de León. Concretamente, la riña se ha producido en el cruce entre la calle Sancho el Gordo y la Avenida Palencia, frente a la estación de trenes.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 20:28 horas, cuando se ha alertado a los servicios de emergencias. Hasta el lugar, se han trasladado dos vehículos de la Policía Local y dos del Cuerpo Nacional de Policía.

La escena mostraba también dos coches parados, lo que invita a pensar en que el causante de la disputa ha sido un posible encontronazo entre ambos en la carretera.

La pelea, que no ha requerido del aviso a ninguna dotación sanitaria, ha provocado un atasco importante en una zona que ya de por sí es muy transitada y está condicionada por las obras.

