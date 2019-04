Pedro Sánchez: «Cataluña debe de hablar con Cataluña y la labor de los partidos es propiciar ese diálogo»

«Cataluña debe de hablar con Cataluña y la labor de los partidos estatales es propiciar ese diálogo dentro de la Constitución». Es la afirmación que hizo hoy Pedro Sánchez después de comentar que del problema de esa comunidad autónoma es la convivenvia y que las opciones al respecto pasan por «seguir con una confrontación o propiciar un diálogo», que es a juicio del presidente del Gobierno, lo que propugna el PSOE.

En un encuentro del ciclo 'Tus candidatos a fondo' organizado en León por la Agencia Ical, afirmó que «el independentismo sabe que no va a producirse la independencia» y respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución apuntó que ni lo descartan ni lo proponen, «tiene que ser activado en función del desafío que se tenga enfrente».

También recordó que en su día el PSOE apoyó al Gobierno en la crisis territorial. «Cataluña nos unió, nos entendimos. Tenía muchos reproches al señor Rajoy pero yo estuve allí, apoyando el 155 y la soberanía nacional», respondió preguntado por si prefería al anterior líder del PP al actual.

Sánchez reiteró que el 155 «es completamente legítimo y constitucional ante crisis como la que vivimos. El objetivo era restaurar la legalidad que fue quebrada y restablecer el orden constitucional. Ese desafío precisaba consenso de las fuerzas políticas y de forma proporcional», argumentó.

En el panorama actual, apuntó, Partido Popular, Ciudadanos y VOX plantean la aplicación del artículo 155 de forma permanente, y cuestionar el Estado de las autonomías. «Me parece un error», añadió.

Respecto a la acusación que hace el presidente catalán de dañar la convivencia, Sánchez comentó que «parece que hay tambores de elecciones anticipadas en Cataluña» e hizo alusión a que en 2017 votó mas del 70 por ciento de la sociedad catalana. «Los catalanes no quieren la independencia. El independentismo es alto y no se supo atajar la crisis de convivencia. Siempre dicen en las urnas que no quieren independencia y dentro de ese grupo contrario hay opiniones diversas pero se quieren quedar», concluyó.

Policia en las cloacas

«Probablemente no se haya podido caer más bajo». Es la afirmación que hoy hizo el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, al referirse a lo que denominó la «mal llamada policía patriótica». Hubo una decisión de articular a partir de un número reducido de policías corruptos, dijo, para usar resortes que tenían su disposición a beneficio privado, en este caso del PP, tanto para la denominada Operación PISA, referida al líder de Podemos, Pablo Iglesias, como para «obstruir» la investigación sobre el caso Bárcenas.

Sánchez comentó que considera que las posibles responsabilidades políticas sobre este asunto «quedaron dirimidas el día de la moción de censura contra Mariano Rajoy». Así lo manifestó hoy en León, donde participó en uno de los encuentros del ciclo informativo 'Tus candidatos a fondo', que organiza la Agencia Ical.

Respecto a los policías afectados por las acusaciones de espionaje o los casos de financiación irregular, comentó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «cumplen con su deber, son honestas y hablamos de un grupo muy reducido y pagarán con todas las consecuencias».