Pedro Sánchez acude a la cumbre socialista de León
El presidente del Gobierno expondrá el listado de acciones que se han realizado en la comunidad en los últimos años
León
Domingo, 26 de octubre 2025, 10:37
10:52
Colectivos a favor de la autonomía y por el soterramiento de San Andrés y la vuelta del tren de Feve al centro de León han tomado la rotonda de acceso al Palacio de Exposiciones.
10:43
El principal foco de atención está siendo Demetrio Madrid, el único presidente socialista de la Junta.
10:43
Los primeros manifestantes ya esperan la llegada del presidente, aunque lo hacen a distancia y tras el cordón policial.
10:43
El evento viene marcado por la marcha a Ayamonte -Huelva- del alcalde de León , y secretario de la agrupación socialista más grande de la comunidad, al no dejarle intervenir
10:41
La familia socialista reparte besos y abrazos a la espera de que comience el evento. Fotografías y banderas para dar la bienvenida a cada asistente.
10:37
Cambia el escenario con respecto al acto de ayer. La zona central del Palacio de Exposiciones es el sitio elegido.
10:36
El presidente del Gobierno asiste a las jornadas que el Partido Socialista está desarrollando este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de León.
10:31
Buenos días. Soy Rubén Fariñas y les voy a retransmitir la nueva visita de Pedro Sánchez a León
