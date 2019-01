Pedro Llamas 'echa la culpa' de la caída en pernoctaciones en León al cierre de San Marcos Pedro Llamas. / Noelia Brandón «Se han vendido más habitaciones de hotel que nunca a precios más caros que nunca», señaló el concejal | En su intervención defendió el «turismo de calidad» ya que «no es cuestión de hacer un macrofestival de 50.000 personas que igual no gastan ni un duro» NACHO BARRIO León Miércoles, 23 enero 2019, 12:55

El Consorcio Provincial de Turismo de León tiene en cuenta las estadísticas del INE... con algunos 'peros'. El concejal de Consumo del Ayuntamiento de León, Pedro Llamas, cuestionó los datos asegurando que la caída que ha vivido la ciudad en lo que se refiere a pernoctaciones se debe «sólo y exclusivamente» al cierre del Hostal de San Marcos, que se encuentra en obras.

«Los hoteles, uno por uno, están todos en subidas y los datos de visitantes son superiores», explicaba el edil, que añadía que «lo que me interesa es que los hoteles han vendido más habitaciones que nunca a precios más caros que nunca». Volviendo al cierre del Parador Nacional, Llamas indicó que «nadie está desestacionalizando San Marcos y es un buque insignia que está cerrado».

Turismo de calidad mejor que un macrofestival

En su intervención, Pedro Llamas defendió que la idea de León no es otra que la del «turismo de calidad», ya que «no es cuestión de hacer un macrofestival de 50.000 personas que igual no gastan ni un duro porque están acampados y el consumo que hacen es dentro del festival».

Apoyando sus palabras, el edil defendió que «tanto el Círculo Empresarial Leonés como la Federación de Empresarios Leoneses como la Cámara de Comercio aseguran que los datos de los hoteles son muy buenos, pero nos penaliza el cierre de San Marcos».