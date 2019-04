Pedida de matrimonio a los pies de la Catedral de León Austin y Ashley, en el momento de la pedida. Los norteamericanos Austin y Ashley se comprometen a los pies de la Catedral de León en una pedida en la que un perro llevó los anillos a la pareja LEONOTICIAS León Martes, 16 abril 2019, 15:25

A los pies de la Catedral había lágrimas y mucha emoción.

Austin, nervioso, se citó en ese lugar con su novia norteamericana.

Y la intención de la cita se resumía en una única pregunta.

- Will you marry me?

Ashley, su novia, pudo comprobar en ese momento cómo su pareja se acercaba al mismo tiempo que un perro se acercaba a ella con una pequeña bolsa que contenía un anillo.

La emoción no se podía contener, más aún al escuchar la respuesta a la pasional pregunta.

- Oh my god... yes.

Con la Catedral como testigo Austin y Ashley han afianzado una relación que quedará marcada por su paso por León.